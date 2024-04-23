廣東暴雨｜明日降雨增強　25至27日全省將有大到暴雨

本周，廣東暴雨仍將持續，部份地區雨勢強勁並伴有雷暴大風等強對流天氣。今日（23日）夜間開始降雨強度將會有所減弱。但是24日夜間至26日白天，華南一帶降雨強度又會有所增強。將幾乎日日被降雨覆蓋，其中25日降雨更是強勁，大暴雨範圍十分大。



今日（23日）廣東韶關、清遠、肇慶北部有小到中雨；粵東、珠江三角洲南部有大到暴雨，局部大暴雨；其余市縣有中雨，局部大雨。

由於廣西南部仍持續有新生降雨雲團，並將移入廣東省，廣東省中南部市縣，粵西、珠三角、粵東市縣需要特別注意。廣東氣象部門表示，23日廣東轉陣雨天氣為主，24日夜間起又要新一輪降水過程，預計25日至27日，廣東又有大雨到暴雨降水過程。

據全國水雨情信息網數據統計顯示，目前廣東仍有4個水文站超警。中央氣象台預計，未來3日，珠江桂江、賀江、北江、東江、珠三角、西江幹流子流域累計面雨量超過70毫米，其中東江面雨量139至162毫米，可能會有部份中小河流水位覆漲，仍需警惕中小河流洪水或山洪等。

深圳天氣方面，據深圳氣象台官方帳號消息，未來一周深圳亦強對流天氣多發，進入今年第一個降雨集中期，強對流天氣來得急、變化快、破壞力極大。24日至25日有雷陣雨，26日至29日又將有一次較明顯降水過程，伴強對流天氣。

深圳未來一周都是雨水。（深圳天氣）

氣象部門提醒，廣東大部地區今明兩日依然雨水連連，部份地區可能出現暴雨、大暴雨，公眾需關注臨近預警預報信息，外出注意交通安全，警惕強降雨可能誘發的山洪、泥石流、中小河流洪水等次生災害。