不在廣州的｢廣州新｣機場：2027年建成　加速大灣區交通經濟一體化

籌劃多年的「珠三角樞紐（廣州新）機場」項目迎來新進展。日前，《廣東省2024年重點建設項目計劃》（以下簡稱「《項目計劃》」）印發，其中提到落子佛山高明的「珠三角樞紐（廣州新）機場」項目將於今年開工建設，項目單位為廣東機場集團佛山高明機場有限公司。此消息一出，不少對新機場翹首以盼的市民倍感振奮，但也引發了熱議：「廣州新」機場為何不在廣州？為何被稱為「廣州第二機場」？



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「新機場」是怎樣的機場？

首先，就機場本身的等級而言，「珠三角樞紐（廣州新）機場」是一個4E級別的機場。

珠三角樞紐（廣州新）機場設計圖。

一般來說，跑道的性能及相應的設施決定了什麽等級的飛機可以使用機場，機場按這種能力分類，稱為飛行區等級。飛行區等級代碼第一位的數字表示所需要的飛行場地長度，第二位的字母表示相應飛機的最大翼展和最大輪距寬度。

如4E中的「4」表示跑道長度在1800米以上，「E」則表示該機場能夠起降翼展為52－65米和主起落架外輪外側間距為9－14米的飛機。4E等級機場在機場等級中僅次於最高的4F等級，可起降波音747、空客A340等四發遠程寬體客機。

此外，從其功能來看，「珠三角樞紐（廣州新）機場」並不是一座單一的空港，而是將打造成為「機場+高鐵+地鐵+高速公路」的立體交通樞紐，在填補珠西地區航空資源缺口、優化珠三角機場群布局的同時，助力佛山「西進」和肇慶「向東」，促進粵港澳大灣區協調發展。

新機場規劃城市軌道運輸示意圖。（新京報）

根據2023年5月通過專家評審的《珠三角樞紐（廣州新）機場臨空地區總體規劃》（以下簡稱「《總體規劃》」），珠三角樞紐（廣州新）機場將接入「2高鐵、1城際、1快線」，即廣湛高鐵、深南（珠肇）高鐵、肇順南城際、機場快線等軌道交通；在外圍打造「五橫五縱」高速公路網；在內部及周邊地區形成「五橫六縱」快速路網，進一步提升區域交通連接能力。

據悉，圍繞新機場規劃建設，廣湛高鐵、珠肇高鐵高肇段工程施工正有序推進，珠肇高鐵江機段、深南高鐵計劃今年動工建設；肇明高速（一期）工程建設正全力推進，廣昆高速擴建工程已啟動建設，佛肇雲高速肇雲段、國道G324改建工程計劃年內動工建設。同時，肇慶市高要區正謀劃端州至機場、大灣至白土等連接新機場的便捷通道。由此可見，一幅圍繞「珠三角樞紐（廣州新）機場」而構建的立體交通藍圖正加快繪就。

最後從建設期限來看，《項目計劃》明確，「珠三角樞紐（廣州新）機場」項目總投資419.39億元，建設起止年限為2024年-2027年。此外，根據此前公布的規劃，預計到2035年，新機場旅客吞吐量達到3000萬人次，到2050年旅客吞吐量為6000萬人次以上。

最終命名還在研討中

珠三角樞紐（廣州新）機場位於佛山高明區。

當前，社會和網絡上關於「珠三角樞紐（廣州新）機場」項目的討論中，有一個話題頗受關注，即「廣州新」機場為何不在廣州？

其實，這主要是公眾誤解了機場項目和機場名字的關系。《廣東省2024年重點建設項目計劃》中提到的「珠三角樞紐（廣州新）機場」，並不是該機場的最終命名，而是該機場項目的名字。「珠三角樞紐（廣州新）機場」項目的最終命名目前還在研討中，並沒有公之於眾。

不過，中國運輸機場運營機構一般采用運輸機場的名稱進行命名，不少新建運輸機場在申報命名前會成立以運輸機場擬定的名稱為名字的運營管理企業。因此，上文提到的項目單位——廣東機場集團佛山高明機場有限公司或許就是以運輸機場擬定的名稱為名字的運營管理企業，這意味著「珠三角樞紐（廣州新）機場」極有可能命名為「佛山高明國際機場」，而這也是目前網絡上呼聲比較高的名字。中國民航高質量發展研究中心專家綦琦也認為，該名字最有可能入選。

既然如此，為何不少媒體的報道，都將「珠三角樞紐（廣州新）機場」稱為「廣州第二機場」？或者表示「廣州也將進入『雙機場』運營模式」？那是因為上述表述，是從新機場的定位和作用去考慮的。

2021年印發的《廣東省綜合交通運輸體系「十四五」發展規劃》指出，「珠三角樞紐（廣州新）機場」主要定位為粵港澳大灣區國際航空樞紐之一、廣州國際航空樞紐的重要組成部分、大灣區西部綜合交通樞紐。2023年10月25日印發的《廣州都市圈發展規劃》中提到要建設國際航空樞紐。為強化廣州國際航空樞紐功能，將構建以白雲國際機場為核心，珠三角樞紐（廣州新）機場為協同，支線機場、通用機場為補充的都市機場發展格局，形成東南亞4小時、全球12小時航空交通圈。

「珠三角樞紐（廣州新）機場」主要定位為粵港澳大灣區國際航空樞紐之一、廣州國際航空樞紐的重要組成部分、大灣區西部綜合交通樞紐。

可見，上述規劃都把「珠三角樞紐（廣州新）機場」當成了廣州國際航空樞紐的重要組成部分。因此，即使新機場落在佛山，也不妨礙它在定位上成為「廣州第二機場」。

從全國來看，類似的情況也並不少見。比如，上海目前已經規劃的第三機場，也不是建在上海，而是在江蘇省南通市。

綦琦認為，民眾不必糾結新機場是廣州的還是佛山的，應從宏觀角度去整體考慮，把它當成廣佛地區的一個基礎設施來看待。「就好比一個工具叫什麽並不重要，重要的是它能不能拉動當地的經濟發展和便利民生。」綦琦說。

「新機場」建成後有何意義？

從佛山本身來看，目前佛山境內已投用的機場只有一個沙堤機場，而該機場去年客運旅客運輸量才首次突破100萬人次。廣州粵港澳大灣區研究院研究員朱元冰指出，沙堤機場的旅客運輸能力跟佛山的制造業規模和經濟體量頗不匹配。「佛山的制造業眾多，又以外向型為主要特點，需要更具現代化的大型機場來助力佛山進行人流、物流、信息流、現金流的對接，進一步凸顯佛山鏈接世界的優勢。」

從珠江西岸整個區域來看，廣東現有機場在珠江口和珠江東岸地區分布密集，而珠江西岸及粵西地區的航空服務不足，機場布局呈現「東密西缺」現象。從運能來看，廣州白雲機場位於珠三角的中心，珠江西岸的佛山、肇慶、雲浮、江門、中山等城市的居民航空出行主要還是依賴於廣州白雲機場。

而「珠三角樞紐（廣州新）機場」的建設能夠有效帶動高鐵、高速公路、航空等高等級交通網絡的建設與整體效益的提升，有利於肇慶、中山、江門、陽江、雲浮等市以及佛山西翼群眾的交通出行，有利於加快構建包括珠三角9市和環珠三角6市的大珠三角經濟區，推動珠三角地區向大西南拓展經濟腹地，實現以交通一體化促進經濟一體化，輻射帶動區域協調發展。

此外，綦琦認為，「珠三角樞紐（廣州新）機場」建成後，還能與廣州白雲國際機場產生協同效應，共同形成一個大的國際航空樞紐。「新機場建成後，佛山沙堤機場將會搬遷到新機場，為廣州騰出空域，從而讓白雲機場正在新建的T3航站樓發揮出最大作用。」綦琦解釋道。

此外，民航資源本身也是寶貴的經濟資源。根據國際民航組織的統計，每100萬旅客可以創造出1.3億美元的收益，每新增一個航班將增加750個工作崗位，航空運輸資源的價值可見一斑。