廣州將迎第二機場！首期料2027完工　為何選址佛山？

廣州第二個機場即「珠三角樞紐（廣州新）機場」項目，將於今年開工建設，首期東西兩條跑道預計2027年完工。屆時，廣州將成為繼北京、上海、成都後，又一座擁有「雙機場」營運的城市。



廣州新機場建設項目單位，為廣東機場集團佛山高明機場有限公司。首期建設內容包括3800x45米的西一跑道，3600x45米的東一跑道，本期在跑道間規劃新建旅客航站樓及配套設施。首期建設東西兩條跑道，建設起止年限為2024年到2027年。

根據此前公布的規劃，預計到2035年，廣州新機場的旅客吞吐量將達到3000萬人次，到2050年旅客吞吐量為6000萬人次以上。投入營運後，廣州新機場將成為粵港澳大灣區國際航空樞紐之一、廣州國際航空樞紐的重要組成部分、大灣區西部綜合交通樞紐以及大灣區國際貨運航空樞紐之一。

至於廣州新機場位置為何選在佛山高明，廣東省城鄉規劃設計研究院有限責任公司董事、總工程師馬向明表示，「廣佛一體化將邁上一個新的台階。」

廣州都市圈規劃去年出台，明確提出要進一步強化廣佛全域同城化，拓展大灣區廣佛極點腹地，提升廣佛極點能級；2022年，《廣佛全域同城化「十四五」發展規劃》發布，提出從簽署同城化框架協議，到打造廣州都市圈，從交通先行，到產業協作，廣州與佛山逐步實現全域同城化，激發出粵港澳大灣區廣佛極點的強大動能。

廣州都市圈規劃去年出台，明確提出要進一步強化廣佛全域同城化。（視覺中國）

另外，連接廣州南站和佛山西站的，廣佛南環城際鐵路今年3月26日進入試運行階段進，廣佛同城化再進一步。

目前，廣州白雲機場在營運的T1+T2設計容量僅為8000萬人次，當前客流量已經逼近設計容量。白雲機場三期擴建工程正在進行中，並計劃於2025年建成投用。建成後，白雲機場將成為全球最大的單體機場，年旅客吞吐能力達到1.2億人次。

數據顯示，此前的多個假期，白雲機場國內航線客流量基本穩居全國機場首位。2023年，白雲機場旅客吞吐量達到6317萬人次，位列全國第一，且已連續4年蟬聯單個機場客流量冠軍。

此外，白雲機場去年7月接送旅客604.51萬人次，成為2020年以來國內首個單月客流超600萬人次的機場；單日最高接送旅客22.44萬人次，成為2023年國內單日客流第一的機場。