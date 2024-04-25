WeChat Pay HK乘車碼覆蓋內地15城　一碼即掃入閘無縫搭地鐵巴士

交通是「港人北上」的重要一環。WeChat Pay HK作為港人在內地可使用的電子錢包之一，現已覆蓋多達15個內地城市的地鐵及公交(巴士)，包括去年底接入廣州、佛山，以及剛接入深圳、上海、重慶、武漢等港人在出行內地的熱門地點。

僅使用WeChat Pay HK，便可省卻購買車票或辦理當地交通卡的程序及時間，穿州過省，暢遊神州大地，享受電子支付帶來的便捷出行體驗。



乘車二維碼覆蓋大灣區及一線城市 實現一碼通行

內地公共交通工具均可使用乘車二維碼入閘，用戶無須費時排隊買實體車票及找續，直接以二維碼出入閘，一碼通行。只要把二維碼對準閘機掃碼，即可乘搭及繳付車資，是最簡便的交通出行伙伴。

WeChat Pay HK港幣錢包現已覆蓋內地15個主要城市的交通工具，其中8個城市均可使用騰訊「乘車碼」微信小程序乘搭當地地鐵以及公交(巴士)，包括新接入的深圳、上海、重慶、武漢、昆明、合肥，連同去年底已接入的廣州以及佛山。其餘7個城市則支持當地地鐵或公交自行發佈的微信小程序掃碼乘車。

在深圳，用戶可使用騰訊「乘車碼」小程序乘坐深圳地鐵及公交，或使用「深圳地鐵」小程序乘坐深圳地鐵。在上海，用戶同樣可使用騰訊「乘車碼」小程序乘坐上海地鐵及公交，更可乘坐上海的輪渡、磁浮列車、金山鐵路及松江有軌電車。

Wechat Pay HK支持的乘車二維碼覆蓋範圍。

一鍵生成二維碼 一掃過閘暢行無阻

乘車碼的使用方法非常簡單，只要打開WeChat Pay HK的乘車碼，點選或輸入對應城市，完成幾個步驟，使用香港電話手機號碼及回鄉證驗證開通後，即可掃碼進站、出站或上落車。人民幣車資按最優匯率自動兌換成港幣作結算，全程0手續費，助你在內地出行暢通無阻。

騰訊金融科技副總裁洪丹毅表示，「內地各個大城市習慣使用二維碼入閘。現時十多個熱門城市支持使用騰訊「乘車碼」小程序並以WeChat Pay HK港幣自動繳付車費，一掃即可上落公交或進出地鐵站，避免花時間輪候購買車票，更能體驗智慧出行。我們期待接入更多內地城市，為港人提供更多交通便利。」

從人民幣錢包切換到港幣錢包教學▼

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