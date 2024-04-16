全球創新微信小程序總決賽　入圍作品4成來自港澳　2港校獲一等獎

2024年4月15日 – 4月13日- 14日，港澳多所中小學學生攜同各自創意與實用兼備的作品，前往深圳騰訊濱海大廈參與第二屆微信創新實驗室小程序全球編程創新挑戰賽總決賽，與全球青少年同台競技。

經過現場激烈角逐，評審團根據作品完整性、創意、可行性、先進性、擴展性等多個維度評分及現場答辯後，最終誕生132個微信小程序獲獎作品。其中，特等獎及一等獎在內的12個大獎名單中，有一半為來自港澳地區的作品——來自澳門培正中學隊伍的作品《失物通AI平台》，摘得飛龍組（8-12年級）特等獎；來自香港嘉諾撒聖瑪利書院、Bloom KKCA Academy (百卉九江書院)的參賽隊伍分別憑著作品《粵普對照系統》和《PokeMath》獲得潛龍組（1-7年級）的一等獎；香港培僑中學和澳門濠江中學則分別憑著作品《節能掃一掃》和《探索個人化飲食與健康生活的指南—智食就是力量》獲得飛龍組一等獎。



澳門培正中學《失物通AI平台》摘得飛龍組特等獎

500份作品角逐全球創新小程序賽事，40%的入圍作品來自港澳

微信小程序全球編程創新挑戰賽面向全球青少年發起，旨在鼓勵參賽青少年發揮科技創新精神，以微信小程序為畫布，思考科技可以如何改變和改善社會和生活。

大賽自2023年11月啟動以來，短短數月時間涵蓋了北京、上海、廣東、重慶、浙江、香港、澳門等地區，新加坡、韓國、非洲波札那的海外學生也積極參與了比賽。作品主題從介紹學校、家鄉、本地文化，到與學科、學習的創意結合，還有對AI、智能硬件等前沿科技的使用，甚至對助老、校園暴力等社會議題，孩子們都提交了獨有的創意解決方案。

在入圍總決賽的所有45件作品中，來自香港、澳門中小學生的作品佔了40%。港澳中小學生用創意解決日常生活中的難題，製作了用微信小程序看到大世界的《小澳門·大世界》、聚焦環保議題的《節能掃一掃》、融合現代科技的天文學教育小程序《星語》等作品，在創意、實用性上讓人眼前一亮，並獲得佳績。

潛龍組一等獎作品《粵普對照系統》由香港嘉諾撒聖瑪利書院的黃賞之、黃子銨、朱穎晴合作開發，創意來源是其前往內地旅遊遇到語言不通的經歷，啟發之下開發出支援粵語和普通話翻譯轉換功能的小程序。三位同學之前都沒有編程基礎，藉這次大賽的機會，既接觸了小程序編程，又發揮了創意，同時關注用戶需求，解決了生活實際的問題。

潛龍組一等獎兩組作品來自港澳

飛龍組獲獎作品《失物通AI平台》三位主創成員是來自澳門培正中學的鐘天健、張兆鋒、李彥一，他們把目光聚焦在同學們容易弄丟物品的場景，搭建了一個互聯公告系統，在小程序主頁，用戶能一目了然地看到最近的尋物或失物待領啟事，根據用戶最新發布的尋物啟事智能匹配和推送與其最相關的認領啟事，並引入AI圖片搜索功能以最好地幫助用戶尋找失物。細微處有新視角，創意和完成度都非常高。

騰訊青年發展委員會主席李子樹表示：「好的產品，不僅僅限於專業的產品經理才能研發出來，青少年作為用戶能更好地理解身邊面臨的共同問題，通過親身實踐解決這些現實痛點，有時會更加到位。大賽只是一個起點，希望能鼓勵更多的青少年從觀察社會，到參與改善社會。通過微信小程序這樣一個中國人自研的編程系統，去動手解決實際問題。這也是項目的其中一個初衷，帶動更多用戶以『用戶為本』的理念，一起投身到『科技向善』的事業中。」

騰訊青年發展委員會主席李子樹

「小程序熱」正深入港澳，涵蓋70餘所中小學

作為中國原創的編程環境，微信小程序編程正受到香港、澳門諸多中小學的青睞。其「開發低門檻」與「學以致用」的特性也讓編程教育在港澳地區與STEM教育模式融合，提升青少年的創新思維及解決實際問題的能力。目前，微信小程序編程教育已經涵蓋了港澳70餘所中小學，包括香港保良局、香港東華三院下屬的40餘所學校，以及香港培僑中學、嘉諾撒聖心書院、嘉諾撒聖方濟各書院、百卉九江書院，以及澳門培正中學、濠江中學、粵華中學等學校。此次大賽上，港澳賽區的作品榮獲多個大獎，港澳中小學中也已經掀起「小程序熱」，不少中學生將小程序作為畢業作品，來展現他們的才華和創意。

自去年舉辦的首屆青少年人工智能與未來媒體全球創新挑戰賽活動，就受到港澳青少年熱切關注與參與，《零碳計劃之澳門培正中學智能訂餐系統》更是奪得特等獎。其中，由澳門培正中學學生開發的參賽作品《第53屆校運會》小程序，已經被應用於校運會；香港百卉九江書院的小學生開發的《Food that Connect Us》小程序，透過手繪全球美食地圖，指尖即可觸達各地的簡易食譜。

除參與小程序設計賽事外，多場教育實踐也在持續進行——去年12月，逾30組家庭參與香港百卉九江書院舉辦的編程馬拉松活動，透過運用史丹佛大學設計思維進行小程序開發，激發 孩子們的創新潛能；同月，香港保良局屬下12所中小學校校長及老師專程前往微信總部，基於為期兩天的系統課程「進修」小程序編程；今年1月，在香港東華三院周演森小學，東華三院營辦的30餘所中小學校的近百名老師齊聚一堂，專場學習微信小程序設計。

微信小程序設計不僅有助於青少年找到學以致用的視角，結合STEM教育打開青少年創意的大門，還能成為增進本地青少年對內地的理解和認同的紐帶，為港澳地區與內地進行科技文化交流打開契機。