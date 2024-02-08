用微信紅包借錢不用還？內地法院：屬自願「贈與」

微信支付在內地早已深入日常生活，透過微信發紅包或轉帳都十分普及，但也衍生不少糾紛。農曆新年前夕，內媒《澎湃新聞》引述北京市海澱區人民法院一宗判例報道指出，若事後出現借貸爭議，一般情況下，微信紅包因意味自願贈與而無需返還，微信轉帳則否。



在該宗微信轉帳的爭議案例中，劉女士先後通過各種形式向周先生支付款項，其中通過微信轉帳支付12900元（人民幣．下同），通過微信紅包支付共計2769元，加上其他方式共計12萬餘元。後來，雙方關係破裂，劉女士訴至法院，要求周先生償還借款，但周先生辯稱上述款項均為「贈與」。

法院經審理認為，劉女士以微信紅包、微信轉帳兩種方式向周先生提供資金，其中，微信紅包自身即包含「贈與」之義，結合案例具體情形，劉女士出於對周先生生活的資助，向其發送微信紅包共計2769元，屬於劉女士的贈與行為，周先生無需償還。至於劉女士透過微信轉帳向周先生支付的1萬2900元，雖然周先生辯稱也是贈與，但並無證據證明劉女士就此曾作出贈與之意，同時考慮到周先生曾向劉女士借款還貸等情況，劉女士向周先生透過微信轉帳支付的款項，應認定是借款，周先生應予償還。

北京市海澱區人民法院。（北京法院審判信息網）

故此，對於微信轉帳和微信紅包這兩部分款項，法院判令周先生向劉女士償還借款12900元，駁回了劉女士的其他訴訟請求。

法官庭後提示，雖然微信轉帳和微信紅包皆是透過微信操作付款，但應從微信的不同功能及屬性上，對兩種付款性質加以區分認定。法官認為，微信紅包為微信社交功能的典型體現，其設置的金額上限為200元，且名為「紅包」，通常情況下，中國民間習俗給付「紅包」，意味自願贈與，無需返還。

但微信轉帳則不同，不具備「贈與」之義，僅是微信設置的付款功能，是社會主體之間常用的付款方式之一。