港珠澳大橋慘變｢鬼橋｣？　接連刷新通行記錄　五一或再迎｢北上熱｣

隨著「港澳車北上」及開放旅遊參觀實行以來，港珠澳大橋已成為港澳居民出行的重要通道之一。不過，4月21日「美國之音中文網」發布一篇題為《港珠澳大橋開通五年仍難逃「鬼橋」命運》的文章，被多方轉載，並稱港珠澳大橋在2018年開通後，「使用量一直不理想」。那麼6年以來，港珠澳大橋的使用率到底如何？



4月21日，「美國之音中文網」發布了一篇標題為《港珠澳大橋開通五年仍難逃「鬼橋」命運》的文章，被多方轉載，在X的閱讀量已近50萬。文章稱，中國的港珠澳大橋「在2018年開通後，使用量一直不理想」，「大橋給人的感覺仍然是使用率偏低，甚至不少媒體稱之為『鬼橋』」。

文章還使用一張來自美聯社的配圖，圖說為「2018年3月28日港珠澳大橋上行駛的車輛」，顯示大橋空空蕩蕩。不過，2018年3月28日是港珠澳大橋的媒體參觀日，彼時港珠澳大橋並未正式通車，大橋上車流量亦非正常運作狀態下的車流量。

美國之音中文網報道，港珠澳大橋開通五年仍難逃「鬼橋」命運

那麼港珠澳大橋的使用情況到底如何？

據2019年報道，港珠澳大橋通車一年時，大橋總車流量達約144萬，即平均每日4115架次，不過這一數據僅是大橋建設前期估算的一半。截至2019年9月，一共逾2千萬人經港珠澳出入境香港，即平均每日近6萬人次，符合預期估算的日均55,850至69,200人次。

當時，香港經濟學者關焯照曾表示，大橋當初高估車流量，現時即使口岸出入境人次達標，但亦只會成為旅遊景點實際經濟效益不大，形容為港珠澳大橋為「大白象工程」，並直言：「無得救」，因為收益無法支付營運開支。

且受新冠疫情影響，2020年至2022年間，經港珠澳大橋過境的日均車輛架次一度降至三位數。但2023年，這一數字回升至6244次，總車流達到了227.91萬次，是疫情前的1.5倍。

港珠澳大橋關卡交通車統計（截止2024年1月）。（香港特別行政區政府運輸署）

假期人潮逼爆 刷新車輛人流通行記錄

為了增加使用率，香港澳門分別於去年7月、1月起實施「港車北上」和「澳車北上」措施，港澳私家車可提交申請，經由港珠澳大橋前往內地。在這一措施的帶動下，港珠澳大橋使用數據被不斷刷新，大橋珠海口岸更是14次刷新單日車輛通行紀錄。

尤其今年「港澳車北上」措施實施一年以來，兩地人員車輛往來便利化逐步增強。據港珠澳大橋邊檢站統計，截至3月24日凌晨4時，經港珠澳大橋珠海公路口岸出入境的港澳單牌車已突破200萬架次。

2024年香港復活節假期期間，即3月28日至4月6日，經港珠澳大橋珠海公路口岸出入境的客流車流累計超過100萬人次和17萬輛次，日均超過10萬人次和1.7萬輛次，同比增長均超過一倍。其中，經珠海口岸出入境的港澳旅客超過74萬人次、港澳單牌車近11萬輛次，約占客流車流總量的73%和64%。

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港珠澳大橋亦在此期間出現「春運式」北上潮，大橋塞車、人流打「蛇餅」排隊、巴士爆滿「頂閘」；有市民在經港珠澳前往澳門時表示，人潮已「超出可容忍程度」。為應對假期高峰，港珠澳大橋邊檢站亦持續優化分流疏導方案，提前加開、開足、開滿查驗通道。

另外，今年港珠澳大橋開啟旅遊路線，試運營4個月已吸引超10萬遊客前來參訪。內地邊檢部門亦預計，港珠澳大橋會在五一假期迎來新一波「北上熱」，客流車流有望再創新高。

雖然自「港車北上」計劃於去年七月一日推出以後，使用港珠澳大橋香港口岸的跨境私家車數目持續增加。不過，香港保安局指出，今年3月，每日平均有約9620架次私家車出入境，假日則更有11900架次私家車使用，若計及其他跨境車輛如穿梭巴士等的出入境車流，每日平均約12200架次，但仍未到達口岸設計的6萬架次容量。不過，私家車每日平均使用量已較2008年的估算多出逾1600架次。