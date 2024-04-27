廣州白雲區強龍捲風致5死33傷　141家廠房受損

央視報道，27日（周六）下午3時左右，廣州市白雲區鐘落潭鎮出現強龍捲風，龍捲風影響距離約1公里，影響鐘落潭鎮光明、陳洞、金盆、良田4個村。本次災害造成5人死亡，33人受傷。



27日（周六）下午3時左右，廣州市白雲區鐘落潭鎮出現強龍捲風。網上影片顯示，當時天色昏暗，龍捲風橫過時，電纜閃現火光。

災情發生後，市區迅速成立救援組、搶修組、善後保障組、秩序維護組等6個工作組，啟動應急響應，出動醫護、公安、交警、消防、住建等部門和鎮村人員，全覆蓋開展排查搜救。

截至27日晚上10時，現場搜救工作已基本完成。本次災害造成5人死亡，33人受傷，傷者已第一時間送醫院救治。141家廠房受損，無民宅倒塌。

下一步，白雲區將全力以赴做好後續救災救援處置工作，妥善安置受災群眾的生產生活。

內媒《瀟湘晨報》報道，此次龍捲風受災情況較重的區域有鐘落潭鎮光明村和陳洞村。有當地網友發布大面積鐵皮廠房坍塌的照片，有街上的電線杆被吹倒。

光明村一家工廠的負責人表示，當地有工廠的人員受傷，其中一名重傷的人是腳被風吹到的物件砸到，腳骨裂開，還斷了兩根肋骨，另外兩名輕傷人員是面部被風吹來的玻璃紮傷。

廣州多區惡劣天氣持續。（@廣州天氣）

廣東省氣象局早前指出，初步研判龍捲風強度為3級，屬強龍捲。

為界定龍卷強度，按藤田級數，可分為EF0-EF5共6個等級。龍捲風生消迅速，常與雷暴、冰雹和暴雨等強對流天氣系統相伴出現，實踐中，通常將EF2級以上的龍卷，稱為強龍卷。

在中國，龍捲風主要分為四個等級。其中，一級龍捲風強度弱，對應EF0級及以下；二級龍捲風強度為中，對應EF1級；三級龍捲風強度為強，對應EF2和EF3級；四級龍捲風強度為超強，對應EF4和EF5級。