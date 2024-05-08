深圳夏季螢火蟲漫天飛舞！凌晨4點還能在海邊看銀河　附交通資訊

在剛剛過去的「五一」假期不少遊客在深圳西涌國際暗夜社區拍到了螢火蟲的身影，邂逅螢火蟲的海洋西國際暗夜社區內的螢火蟲，以黃寬緣螢為主多出現在潮濕多草的地方，特別是樹林與草地的邊緣地帶或有草的稀樹林、樹林中間的空草地等。



每年5月至7月是螢火蟲出沒的季節，今年的螢火蟲季似乎來得更早一些，4月末5月初社區就已經觀測到，螢火蟲「大爆發」，綠色的「星光」若隱若現、自由飛舞，與天上星光呼應形成地上獨特的自然光影。



2023年3月，深圳西涌完成國際暗夜社區建立，成為中國首個國際暗夜社區。西涌之前螢火蟲數量很少，但自西涌從2021年開始打造星空公園暗夜社區以來對社區的市政照明、民宿商家的店招照明以及沙灘景區照明進行升級改造，同時推出照明聯動辦法。

經過照明整治，西涌國際暗夜社區內暗夜環境和生態環境得到明顯提升，晴天環境下的天光背景和極限星等得到了改善，螢火蟲種群數量顯著增多，西涌國際暗夜社區成為了有名的螢火蟲出沒地。

螢火蟲和絕美星空相呼應

不僅有絕美的螢火蟲，凌晨4點在深圳海邊看銀河近期也登上了熱搜。在西涌國際暗夜社區不只有天文台，更有有觀星的地理優勢和氣候優勢，視野開闊，空氣透明度高，非常適合露營觀星。

西涌社區位於深圳市東南端，包括深圳市天文台、西涌沙灘以及鶴藪、芽山、新屋等8個自然村落。西涌社區擁有深圳最完整的自然生態系統，環境優美，森林覆蓋率高達90%，動植物資源豐富。社區距離城市中心直線距離約60公里，周圍三面環山一面向海，山體對城市光污染起到了很好的遮擋效果，擁有很好的夜間生態環境以及美麗的星空。

西涌國際暗夜社區如何看螢火蟲？

以西涌國際暗夜社區附近螢火蟲例，大約每年5月至7月的19:30-21:00是螢火蟲的活躍時間。

交通建議

巴士：西涌國際暗夜社區無地鐵到達，可乘坐E11路公交車在南澳月亮灣站下車後，轉乘M232路公交車在鶴藪村站下車，搭乘公交車請留意末班車時間。

自駕或拼車：西涌國際暗夜社區內各自然村都設有停車場，停車方便，但社區內無加油站及充電樁。目前雙休日及節假日前往西涌需要提前在深圳交警微信公眾號預約。

注意事項

西涌國際暗夜社區內的螢火蟲以黃寬緣螢為主，多出現在潮濕多草的地方，特別是樹林與草地的邊緣地帶，或有草的稀樹林，樹林中間的空草地等。

如：新屋村和芽山村之間的河道、西涌沙灘三號口附近的河道，西貢村、格田村、西洋尾村光環境暗弱的綠地及河道。另外，大鵬新區其他光環境暗弱、生態植被較好區域也均有螢火蟲活動。

1. 在觀賞螢火蟲之前，需提前看一下天氣預報，因力雨天外出觀賞，螢火蟲也會藏起來躲雨。

2. 建議大家觀賞螢火蟲時穿上長衣長褲以防蚊蟲叮咬，穿著高筒鞋子，不走入草叢以防範毒蛇，同時，為了保證螢火蟲的生存環境不受污染，千萬不要使用或噴灑殺蟲劑和驅蚊水。

3. 觀賞螢火蟲時不要大聲喧嘩、抓螢火蟲或是拿著手電筒照射螢火蟲。建議使用紅色光源燈進行照明，可以減少對螢火蟲的影響。

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