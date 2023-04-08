天文迷必睇｜絕美夜空觀星勝地！深圳西涌成中國首個國際暗夜社區

2023年3月，深圳西涌完成國際暗夜社區建立，成為我國首個國際暗夜社區。暗夜國際在北京時間4月6日公佈了消息。



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深圳西涌成中國首個國際暗夜社區：

保護社區優良夜生態環境

西涌社區位於深圳市東南端，包括深圳市天文台、西涌沙灘以及鶴藪、芽山、新屋等8個自然村落。西涌社區擁有深圳最完整的自然生態系統，環境優美，森林覆蓋率高達90%，動植物資源豐富。社區距離城市中心直線距離約60公里，周圍三面環山一面向海，山體對城市光污染起到了很好的遮擋效果，擁有很好的夜間生態環境以及美麗的星空。

為滿足天文愛好者、市民的觀星需求和專業天文觀測需求，打造「大灣區1小時星空銀河圈」，即1小時以內即可到達觀看拍攝銀河星空的地方，保護西涌社區優良的夜生態環境，2021年8月，深圳市氣象局、深圳市城市管理和綜合執法局、大鵬新區管理委員會聯合在西涌啟動暗夜社區建立工作。

具體工作包含對西涌社區照明改造升級，制定相應的照明管理辦法、暗夜社區光環境地方標準，推出西涌天文觀測訊號產品服務，組織開展天文觀測、螢火蟲觀察等暗夜科普活動以及打造天文文旅市場等，得到市民、西涌居民、投資經營者和各界力量的廣泛支援。

成為大灣區天文觀星勝地

改造後的西涌社區暗夜環境和生態環境得到明顯提升，晴天環境下的天光背景和極限星等得到了改善，螢火蟲種群數量顯著增多，西涌成為粵港澳大灣區有名的天文觀星勝地。

西涌社區暗夜環境和生態環境得到明顯提升，晴天環境下的天光背景和極限星等得到了改善，螢火蟲種群數量顯著增多。（微博）

同時，西涌旅遊資源由原有的海灘擴展到山海、天文、暗夜螢火蟲等全方位自然生態資源，旅遊服務由原來的季節性旺季變成全年旺季，為當地的民宿、餐飲、交通、就業等帶來直接性的推動促進，每年到訪西涌參與天文觀測、天文科普、天文研學以及天文星空露營等活動的市民顯著增多。

西涌暗夜社區的工作也得到了中國科學院國家天文台、廣州大學、中國天文學會、廣東天文學會等單位和組織的支援。據悉，深圳將持續推進大鵬星空公園建設，整改最佳化西涌、東涌的照明，推動海上光污染源的治理，完善相關配套措施，加強深圳市天文台和暗夜社區的軟硬實力，推進相關主題夜遊活動，最終建立符合中國城市、文化、科技、生態、人文等全方位高品質發展的方法體系，建立國際暗夜社區示範的深圳模式。