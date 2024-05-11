藍眼淚｜揭秘大灣區3大觀賞熱點　打卡夢幻自然奇觀

踏入初夏，氣溫逐漸提升，晚間溫度動輒20度或以上。這個時候若來到海灘，可能會看到難得一見的奇景：海水變成幽藍色，拍岸而來，直撲腳前，夢幻又神秘。



這個就是舉世聞名的「藍眼淚」，曾被美國CNN列為為世界15大自然奇景之一。它究竟如何形成？大灣區內有哪些地方能夠輕鬆看到？現在就來揭開它的神秘面紗。

藍眼淚其實是夜光藻，在清晰的水域及黑暗的環境下便能夠發出螢光藍色，為大海添上神秘色彩。（視覺中國）

「藍眼淚」是什麼？

藍眼淚，學名為「夜光藻」，又稱「夜光蟲」，是一種生存在海中的非寄生甲藻， 因為體內的細胞含有螢光素酶而能夠「發光」。當夜光藻受到周遭環璄刺激，例如溫度升高、日間出現赤潮、有風有浪，以及四周非常黑暗時，就會發出藍色螢光，令漆黑的海面上出現波光粼粼的迷人景致，就像眼淚一樣水汪汪的，「藍眼淚」就這麼「流」出來了。

（當代中國製圖）

在中國，能夠看到藍眼淚的，都是氣候溫暖、海水潔淨，以及四周沒有受到光污染的沿海地帶。在大灣區內，哪些地方能夠看到這個奇觀呢？

深圳：西涌沙灘 暗夜社區看最完美藍眼淚

在深圳，最典型的「藍眼淚」就在西涌沙灘。西涌位於深圳市東南端，深圳市天文台及西涌沙灘便在這裏。

因為三面環山一面向海，西涌山體剛好構成遮擋城市光污染的天然屏障，海水也非常乾淨，令這裏得以保存最完整的自然生態系統，森林覆蓋率高達90%，獲國際暗夜協會評為「國際暗夜社區」。

黑暗的環境，是「藍眼淚」出沒最理想的條件。在西涌沙灘上，當海水溫度達到20度或以上時，漆黑的海面上便會湧現大片大片幽藍色的海浪，神秘又夢幻。

若嫌西涌太遙遠的話，在深圳前海演藝公園和前海石公園也能欣賞「藍眼淚」。因為接近市區，這裏吸引了大量市民。不過，公園始終不算太黑暗、而且人車也多，「藍眼淚」並非時時能看到。這裏有一個小貼士：在海水中投進小石頭，水中的藍眼淚或者會浮現出來。

珠海：金灣區 礁石激起大海淚花

珠海金灣區位處珠江出海口，暗黑的海灘上也有機會捕捉到藍眼淚的風采。典型地點包括高欄港西沙灘、銀沙灘、木頭沖、橫石基沙灘，以及高欄港等。當中西沙灘的尤其美麗，因為此處多礁石，海水拍打礁石，不但激起藍色螢光眼淚，還能呈現出礁石形態，歎為觀止！

較遠一點的有淇澳島，島嶼被海水包圍，風高浪急時，海水拍岸呈現出大片的藍眼淚，蔚為奇觀。

惠州：雙月灣 情人堤上看藍色浪漫

每年4月至8月，惠州雙月灣都是「藍眼淚」出現的高峰期，每年都吸引不少攝影發燒友或情侶前來打卡。

當中情人堤是觀賞「藍眼淚」的最佳位置。長長的岸堤，本就是看海邊日落的熱門地點，到了晚上海浪衝擊堤邊礁石，激起藍色浪花，更添浪漫氣息。

值得一提的還有，有惠州「馬爾代夫」之稱的雙月灣，是當地有名的渡假區。除此之外當地還有自然保護區海龜灣、礁石酒吧、浮潛聖地小星山，以及西班牙小鎮，是一個遊玩勝地。

打算北上遊玩的話，不妨在行程中加入「藍眼淚」觀賞計劃，抓緊初夏時光，讓行程更添色彩。

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