福建村民賣石供遊客扔海賞玩「藍眼淚」　文旅局加派人手巡邏制止

每年4月至6月，福建福州市平潭縣都會出現「藍眼淚」，適逢五一假期，大批遊客慕名到平潭縣觀看「藍眼淚」，有當地村民在海邊向遊客出售石頭，用於扔進海中濺起藍色浪花，但有網民擔心，不斷扔石頭落海會影響當地環境。



《上遊新聞》報道，遊客彭女士（化名）5月3日晚到平潭東澳遊艇碼頭遊玩時，發現有村民出售石頭。她介紹，村民用膠桶裝石頭再帶到碼頭出售，小石頭1元（人民幣，下同），大石頭3元，「有遊客買了石頭扔到海裏拍視頻，我覺得不太文明就沒買」。

網傳影片顯示，有村民用電單車、三輪車運一籃石頭到碼頭售賣，部分遊客買石頭、磚頭後，直接扔進海中濺起藍色浪花，現場發出陣陣驚嘆聲。

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據介紹，平潭綜合實驗區旅遊與文化體育局已聯合所在鎮、村第一時間趕往制止，並對相關村民進行引導、教育，「有看到賣石頭的行為，肯定是不允許的。我們已經派人在現場執勤和巡邏了，看到會制止的」。

對於有網民擔心扔石頭填海會影響「藍眼淚」，平潭綜合實驗區旅遊與文化體育局工作人員表示，「石頭丟到海裏，肯定會影響生態環境，後期我們會把石頭清理出來」。為確保遊客安全，保護海洋環境，當局呼籲民眾不要將石頭等雜物投擲到海裏，理性「追淚」。

《新華社》報道，自然資源部海島研究中心高級工程師陳淳曾介紹，平潭縣的「藍眼淚」絕大部分是由夜光藻形成，其體內有熒光素酶和熒光素，當受到外界擾動時，熒光素會和氧氣發生反應，過程中會釋放藍光。

他介紹，夜光藻在平潭外海廣泛分布，經潮汐、洋流作用在平潭近岸聚集，受益於閩江入海帶來的營養物質，能夠大量繁殖，但夜光藻無毒，對人體無害，且對環境沒有影響。