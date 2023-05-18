浙江多處出現「藍眼淚」奇觀　民眾紛湧海邊手一撈秒變「阿凡達」

浙江溫州、台州、舟山等地沿海近日出現「藍眼淚」奇觀，不少人興奮的用手機拍下放上網路，使得當地民眾和遊客紛紛衝向海邊，期待一見這難得的景象。



透過民眾拍下的影片可以發現，有民眾拿起石頭「打水漂」，在水中形成一朵朵藍色光圈，也有民眾用手撈起海水，手臂瞬間變成螢光藍，秒變「阿凡達」電影中的納美人。

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《北晚在線》報道，5月13日晚，台州溫嶺，為了看「藍眼淚」奇觀，很多人深夜還堵在路上。

因為堵車，有網友走了一公里的路去海邊，沒想到的是，晚上11點的隧道裡全是同路人，車子都堵在路上，沙灘邊擠滿了人。

相較於一般人所熟知的福建沿海，對於浙江沿海也發生「藍眼淚」景象，浙江海洋監測預報中心相關負責人表示，浙江沿海出現的「網紅藍眼淚」其實是赤潮發生時伴隨而來的，赤潮的發生也是因過多藻類聚集而出現，「藍眼淚」是海洋中的浮游生物受到外界刺激而引起的海上發光的現象，一般出現在每年3月至10月，尤其是在春末夏初之際。

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「藍眼淚」出現的秘密在於，高密度的夜光藻隨著風浪聚集，在夜間受到擾動刺激時，儲存在體內的大量螢光素在螢光酶的氧化下，迅速發生反應，將大部分能量轉換成藍光。

同時，夜光藻是常見的赤潮生物，只有其密度達到3000至10000個／升，才會引發赤潮。赤潮出現的時後，白天海域呈現的是粉紅色，甚至磚紅色，在夜晚才發出藍色。

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