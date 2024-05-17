夏日限定！深圳觀賞絕美螢火蟲聖地　怎樣到達？要注意什麼？

踏入5月，天氣潮濕炎熱，北上深圳遊玩時別一味往涼快的商場跑，因為這個時候的深圳西涌正是螢火蟲飛舞的絕佳季節，想觀賞這個難得一見的自然奇觀，便要捉緊時機了。

如何才能與螢火蟲近距離接觸？又如何留住螢火蟲在森林中漫天飛舞的絕美奇觀？



深圳西涌 螢火蟲的天堂

螢火蟲，又稱夜光、流螢，屬鞘翅目螢科，是一種小型甲蟲，因其尾部能發出螢光，故名為螢火蟲。

螢火蟲「身嬌肉貴」，對四周環境要求十分高，只有水質清潔的河流湖泊、植被茂盛的叢林，以及光污染極少的環境才能吸引牠們。一般在大都市中，很難看到牠們的「倩影」。

深圳西涌國際暗夜社區，便是一個能夠吸引大量螢火蟲的世外桃源。經過多年嚴格的照明整治、水質控制，西涌在去年5月成功通過國際暗夜協會（IDA）認證，成為中國首個、亞洲第二個國際暗夜社區。

接近原始的天然條件，令西涌的螢火蟲數量迅速增多，每年5月至7月，成群結隊的螢火蟲飛來繁殖及棲息，晚上群起飛舞，森林間到處螢光點點，構成了一幅夢幻的大自然奇觀，令人不禁讚嘆大自然的神奇。

靜觀流螢 注意三個「不」

到深圳西涌欣賞螢火蟲，宜做足準備。 （當代中國製圖）

要觀看螢火蟲，得先了解牠們的習慣。

過強的燈光會對螢火蟲的繁殖和覓食形成干擾，所以要一睹「伊人」倩影的話，得在天還未全黑的時候前來等候，並且注意不要做三件事，以免撲空。首先，入黑後不宜開啟電筒，因強光不但會減弱螢火蟲的光芒，且影響其繁殖，影響觀賞體驗。另外，即使天氣悶熱，也不要開動電風扇，因為強風和機械的聲浪會把螢火蟲嚇跑。最後，雖然叢林多蚊蟲，但也要忍着不要使用驅蚊劑或蚊怕水，這些化學劑對螢火蟲是有害的。

螢火蟲多棲息在河流、湖泊等水域附近，來到暗夜社區後，可尋找一些近水源的地方，靜靜等待；螢火蟲也喜歡聚集在潮濕的叢林裏，尤其喜歡棲息在薄荷樹、松樹附近，在那裏守候也能事半功倍。不過，走入草叢時要提高警覺，以免被不時出沒的昆蟲或蛇咬傷。

若等到螢火蟲出現，這時不宜大聲喝采，也不要嘗試捕捉，這樣會把牠們嚇走，白費了等候功夫。

拍攝螢火蟲奇觀 要「穩」和「靜」

在黑暗的環境下拍攝螢火蟲，無論使用傳統相機或手機，都必須使用腳架穩住，因為要把舞動中的螢火蟲拍攝下來，需要快速的快門，使用腳架便能減少震動，拍出理想效果。

拍攝時宜用光圈先決，大光圈1.8或以上，控制快門速度，以捕捉螢火蟲漫天飛舞的大自然奇觀。

憑多年的努力，深圳西涌去年5月終於獲得國際暗夜社區的美譽，今年是獲得認證後的第一個螢火蟲爆發期，喜歡戶外活動的話，便不要錯過這個期間限定的美麗盛會了！

深圳西涌螢火觀看指南：

地點：西涌暗夜社區

交通：乘坐E11公交車到南澳月亮灣站下車，轉乘M232路公交車到鶴藪村站下車。從鶴藪村站步行即可到達目的地。

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