北京天空現絢麗火燒雲獲封「世紀晚霞」　雲層界限分明專家釋疑

繼低緯度的北京罕見出現絕美極光後，今日（5月14日）北京天空出現火燒雲，吸引全城市民在故宮、頤和園、國貿CBD等地標建築駐足拍攝。有市民在網絡發帖讚今日美景是「世紀晚霞」、「史詩級日落」。



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據新京報報道，氣象專家尹炤寅介紹，陽光斜射薄雲，將發生「瑞利散射」現象，波長較短的紫光、藍光難以踰越障礙，被迫散開；紅光、橙光這些波長較長的光，則可以輕鬆跨越障礙，被保留下來，因而也就出現了霞光。

夏季更容易出現美麗的晚霞。由於天氣晴熱、陽光充足，地面蒸發強，大氣中水汽分子含量高，所以陽光射向地面的過程中，藍紫光受到的阻礙更多，丟失得更多，留下的紅光、橙光也就越發純粹、豔麗。

今日北京晚霞天空有一處明顯的分界線，對此，尹炤寅介紹，分界線處是雲體後界，後面沒有雲了，光線自然也無法散射，形成晚霞。至於為何分界如此「光滑」，這是因為今天的冷空氣勢力強。

據悉，近日受冷空氣影響，北京的大風頻頻來擾，今天更是有8級陣風。尹炤寅表示，今日出現的大風和冬季的系統性北風成因一樣。「蒙古國有一大團冷空氣，氣壓很高，中心氣壓1027.5hPa；華北南部氣溫高，形成低氣壓，中心氣壓1007.5hPa，空氣由高壓區流向低壓區，就形成了風。北京城區到內蒙古中南部不到500公里的距離，氣壓差卻達到了12.5hPa（一般情況下只有5hPa），於是就產生了大風。」尹炤寅說，這樣的現象在冬季強冷空氣來襲時很常見，但在現在這樣臨近夏季的時節很少見。