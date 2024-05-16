廣州首次發現暴龍超科化石　專家：不排除是「霸王龍」

早前，廣州天河和肇慶四會共發現4枚暴龍超科牙齒化石，為廣州首次發現暴龍超科化石，打破中國暴龍超科化石最南端的紀錄，也為恐龍曾在現今的廣州一帶生活添新證據。



研究文章發表於國際地學刊物《白堊紀研究》。（南方+）

上述研究成果由中國地質大學（北京）邢立達課題組、廣東省四會市博物館、中山大學以及廣東中大深地科學研究院的研究人員聯合發布。相關研究文章發表於國際地學刊物《白堊紀研究》。

據介紹，4枚牙齒發現點屬於上白堊紀大塱山組，時代為晚白堊世馬斯特里赫特階，距今7000萬至6600萬年前，為白堊紀的最晚期。其中1枚於廣州市天河區國際金融城建築工地發現，另外3枚則於肇慶四會發現。

近兩年來，研究團隊對牙齒的形態特徵進行系統發育分析和判別分析，結果支持4顆牙齒屬於暴龍超科。研究人員表示，保守估計四會發現的暴龍超科牙齒所屬個體體長約5米至6米，廣州市區的則可能是更大一些的個體。廣東中大深地科學研究院副院長曾強表示，在廣州發現的牙齒化石邊緣為鋸齒狀，可能是肉食性恐龍的牙齒，「說不定還是霸王龍」。目前，其收藏於中山大學地球科學與工程學院地質礦物博物館。

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據了解，暴龍超科是體型差異較大的掠食性獸腳類恐龍，是白堊紀中晚期的優勢類群。其中又以霸王龍最為著名，為暴龍超科中體型最大的物種，最大全長可超12米。

值得一提的是，廣州也是恐龍蛋化石的發現地。1976年與1998年，白鶴洞和中山五路都發現過恐龍蛋化石。

2020年到2021年之間，化石愛好者、中學生倪子杰在市內幾個地盤陸續發現了一批恐龍蛋殼化石碎片，分別來自番禺區廣州南站、天河區金融城、荔灣區喜鵲路等地點。經研究分析，研究人員將其歸入鱷類蛋化石。該發現說明，三水盆地存在恐龍類的傷齒龍類–竊蛋龍類–鴨嘴龍類以及古鱷類的四足類動物組合。

倪子杰在廣州發現的部分蛋殼標本。（南方+）

科研人員表示，本次發現的暴龍超科牙齒，和此前三水盆地晚白堊世的恐龍蛋化石，組成了一個明確的恐龍生物群，說明白堊紀末期大滅絕前，恐龍生物群在中國華南很可能相當繁榮。