「殲20」驚現深圳大學　上千學生市民打卡　校方：模型機動員參軍

近日，有網民在抖音上發影片稱，5月20日，深圳大學連夜運來了一架「殲20」戰鬥機，放置在校園南區大草坪上，機腹下方還有藍色的導彈模型，引發關注。

據校方回應，該架「殲20」為模型機，是為配合深圳大學展開國防教育及徵兵工作，目前已吸引上千人前來「打卡」參觀。



20日上午，有網民發影片表示：「深大昨晚連夜運來了一架殲20，就在南區大草坪里，快來看！」截至21日中午12點，這條影片已獲得5.4萬次點讚，3700多條留言，不少網民表示驚訝，「這是真機還是模型機」「還帶有空空導彈？」

內地各社交平台上，不少網民通過影片和照片分享了在深大校園「打卡」殲20戰機的經歷。圖中，有近百人正在圍觀拍照。

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21日上午，深圳大學武裝部回應內媒表示，這架「殲20」戰機並非真機，而是從某文化公司租借的模型機，比例為1比0.75，主要是為了配合學校的國防教育，「我們學校歷來比較重視國防教育這一塊，另外，最近正好是徵兵季，也是動員更多學生去參軍入伍。」據介紹，深圳大學每年大概有六七十名大學生參軍。

這名工作人員還介紹，這架「殲20」是用板車拉過來的，運輸的時候拆掉了機翼，來到校園後再重新組裝好，配套的還有導彈模型，「對這個模型感興趣的學生很多，像小紅書上面到處都是過來打卡拍照的（照片）。昨天第一天，大概有上千人前來參觀。」

深圳大學官網介紹，5月20日-26日期間，深圳大學在粵海、麗湖兩校區先後開展徵兵主題活動，活動由深圳大學學生部、武裝部主辦，深大軍事俱樂部承辦。在深圳大學粵海校區活動現場設置了「殲20」戰機模型參觀及駕駛艙上機體驗、95式步槍模擬射擊體驗，以及徵兵諮詢等活動。

目前，深圳大學已開放市民遊客參觀，校外人士需在微信「深圳大學校園參觀預約」小程序填寫資料進行入校預約，成功後在指定時間出示預約信息便可入校參觀。