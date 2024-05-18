深圳巴士超進化：車上賣早餐8元一份　設汽水機　還開了寵物專線

深圳，不愧是深圳。為了和打工仔雙向奔赴，巴士竟然賣了早餐，開通了寵物專線，毛孩子也能當乘客。深圳這波我建議全國推廣！



不怕深圳搞花樣，就怕深圳不搞花樣。現在，深圳巴士也可以買早餐了。最近深圳巴士早餐正式上線，只需提前一天預訂，第二天就能搭巴士順便領取早餐。

暫有5大套餐供選擇 點圖放大看看：

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目前已推出5大套餐供大家選擇，有主食加倍的能量套餐、滋養養顏的女神套餐、營養均衡的營養套餐、低卡減脂的雜糧套餐、滋養有方的養生套餐。便民早餐每份8元（人民幣，下同），每款套餐依當日菜搭配，1週5天不重樣。不得不說，這對於有早餐選擇困難症和踩點打卡打工仔，簡直太友善了。

便民早餐均由深巴食堂當天製作、當天配送，早餐由保溫袋打包，確保新鮮安全。 8塊錢的價格，也就比肯德基6塊錢「窮鬼套餐」早餐貴了2塊，小編還是覺得可以接受。

首批加入早餐供應的線路不多，只有7條，分別是：F34B線、F35B線、F55線、F249線、F249C線、F325線、F484線。便民早餐僅限每日09:00前班次，每天22:00截止預訂隔天早餐，預訂時要注意上下車站站點。

乘車指南

線路：F34B線、F35B線、F55線、F249線、F249C線、F325線、F484線

早餐預訂方式：透過「優點出遊」微信小程式預訂，選擇搭乘的巴士線路，以及對班次的早餐套餐，隔天上車憑取餐碼取餐即可。

除了巴士賣早餐，深圳巴士還變身「移動小賣部」，在車上安裝了雪櫃可以自助售賣冷飲，那就是M191（點圖放大瀏覽）：

如果你在坐到了有雪櫃的M191，恭喜你中大獎了，目前只有一台M191提供這樣的服務，車牌號碼是粵B39950D，可以記下車號然後去乘車。

雪櫃裡販售的飲料有碳酸飲料、礦泉水、電解質等市面上常見的飲料，只要掃一掃雪櫃上的二維碼就能付款。更貼心的是，雪櫃前方還預留了一個小貨架，乘客可以自行選擇冰鎮和常溫的飲料。

M191從鹽田區到寶安區，全程60公里，車程2個多小時，是妥妥的「長途巴士」。在整個深圳的東西端來回穿梭，經過的大梅沙、華強北、科技園、世界之窗、錦繡中華、地王大廈……每一站都是深圳名片，沿途風光無限，不管你是溜娃黨還是與親朋好友同遊，都是絕佳選擇。

乘車指南

線路：M191線（粵B39950D）

搭車方式：透過「車來了」小程式或APP搜尋M191線，可即時查看車輛位置、預計到達時間。

我都不敢想 在深圳能和寵物坐巴士

以前我們常羨慕其他城市的一些大眾運輸，可以允許乘客帶寵物一起坐。但這回深圳人可以理直氣壯地說，不用再羨慕別人了，因為最近深圳公交正式開通了兩條寵物友好巴士，也就是說，毛孩子家長們與寵物一起公交出行的願望——終於實現了！

點圖放大看看有關照片：

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本次開通的兩條路線分別為H239和H239B，兩條路線的終點皆是王京坑寵物營，途經不少地鐵站點，方便毛孩子和家長們上車。未上車前，就有毛小孩和家長在月台等車，不少家長聽聞有寵物專線，專程開車過來體驗。

世界破破爛爛，小貓小狗縫縫補補。一輛專為寵物訂製的巴士，已經載滿毛孩子和家長們穿梭於城市之中。巴士上毛孩子們互相social，家長們因為有毛孩子這個共同話題，擴大交友圈。更重要的是，這兩件寵物專線只在週末和假日運營，對平時需要工作的家長非常友善。

寵物專線在當日13:30從起點出發，18:30回程，需事先在「優點出遊」APP或小程式購票並預訂座位。車票以單程20元/張收取，就算沒有帶寵物，也可以選擇購票上車，感受與別人家乖狗萌貓同行的快樂！

最後，要提醒各位家長，為了確保乘客與攜帶寵物的安全，寵物需要牽繩或裝進籠子，一定要嚴格遵守規定，不要給其他乘客帶來困擾。

乘車指南

線路：H239、H239B

乘車方式：透過「優點出行」微信小程式搜尋H239、H239B進行預訂購票。

深圳公交 花樣實在太多了

如果以為深圳巴士的整活是「曇花一現」？那你太小看他了，深圳巴士「卷」著呢！在2023年，深圳就上線了「寶體動態巴士」，用手機操作就能叫車，和平時打叫車沒什麼差別。打開「優點旅行」小程序，點擊動態巴士，選擇共乘或專車，輸入上車站點及下車站點，然後在上車站點等待車輛到達即可。有時候，一些距離比較尷尬的路程，走路嫌累打的嫌貴，就可以衝一下。

除了以往常規的通勤、觀光路線外，深圳巴士還推出了藍海豚客製專線、「城市婚禮車」等一系列創新服務（點圖放大看看）：

自今年1月11日起，深圳巴士集團正式投放運營100台「藍海豚」巴士，分佈在福田、南山、鹽田、寶安、龍華等5個行政區，為13個社區、園區提供「送到門口」的接駁服務。今年3月，「藍海豚送到家」服務正式運行，家住寶安區的小伙伴夜間到達深圳機場後，乘坐「藍海豚送到家」沙井線、西鄉線直達到家門口。

而深圳巴士集團新推出的「城市婚禮車」，提供了普通巴士、「紅胖子」雙層巴士以及迷你巴士三種不同車型，可以適應不同的婚禮接送規模。一輛普通巴士，有30個座位，還有站的空間，足夠親朋好友搭乘。加上形式新穎，計費方式，在1500元/時-2000元/時不等，或是按8000-12000/天計費，總體花費低於租賃婚車車隊、氣氛熱烈等原因，這項業務一經推出，就成為不少新人的新選擇。

直到今天，搭乘巴士都是最公平、最普惠、最綠色的出行方式之一。深圳巴士開始轉型多樣化發展「整新活，整好活」，巴士變得更加「精緻」，各方面的設施都非常完善，解決「最後一公里」難題之餘，也能滿足市民對巴士舒適性、便利性、智慧性、安全性等各方面的需求。下次外地朋友來深圳，建議帶他們打卡深圳巴士，給他們一點小小的深圳震撼。

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