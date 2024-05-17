深圳發展低空經濟打造「天空之城」　除了飛的還有無人機外賣等

深圳正大力發展低空經濟，隨着「空中的士」的成功首飛，深圳和珠海由以往的約3小時行程，縮短至20分鐘。此外，深圳的無人機配送服務亦有了新發展。



據《深圳特區報》報道，深圳已成為發展低空經濟的先行者。2月1日，全國首部低空經濟立法《深圳經濟特區低空經濟產業促進條例》正式實施，當中明確，發揮財政性資金的引導作用，帶動社會資本參與低空經濟產業投資。

其後深圳各區也紛紛加碼，福田區推出4大行動佈局「天空之城」；羅湖區在水貝國際中心首開空中航線體驗；南山區擬出台專項扶持政策，劍指「世界低空經濟高地」；寶安區促進低空經濟發展，對單個企業最高補貼3000萬元（人民幣，下同）；龍崗區促進低空經濟發展政策已公開征求意見，提出打造粵港澳大灣區「飛谷」等。

2月，一架5座電動垂直起降（eVTOL）航空器——盛世龍從深圳蛇口郵輪母港起飛，約20分鐘後降落在珠海九洲港碼頭，這是全球首條eVTOL跨城跨灣航線的首次演示飛行，而深圳至珠海的地面單程車程時間為2.5至3小時。未來，低空出行可以令更多人選擇「打飛的」這一高效出行方式。

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除了「打飛的」，4月30日，深圳市屬公園首條無人機配送航線在深圳中心公園啟用，只需動動手指便可在公園內快速獲得「從天而降」的各類外賣，不僅節省了大量溝通時間，配送效率也大幅提升。

報道指，根據測算，2023年中國低空經濟規模已經超過5000億元，2030年有望達到2萬億元，2035年有望達到3.5萬億元。粵港澳大灣區數字經濟研究院（IDEA）發布的白皮書預測，到2025年，「低空經濟」對國民經濟的綜合貢獻值將達5萬億元。

深圳市低空經濟產業協會執行秘書長成濤表示，「大疆、豐翼科技、美團等無人機配送企業，以科技創新提升物流效率和質量，為市民提供更便捷高效的物流服務，已經成為新質生產力的重要代表，也起到了全行業乃至全國的重要示範引領作用。」

成濤建議，低空經濟作為新興產業，如起降點設施標準等飛行器和運行管理等方面都屬於空白領域，相關部門應當盡快完善相關條例，助力低空經濟產業加快實現規範化、規模化發展。