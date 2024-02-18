遊客深圳地鐵內睡覺被罰15元　客服：超過210分鐘徵收超時服務費

據《上游新聞》今日（18日）報道，有網民在小紅書發帖稱，在深圳遊玩期間，「玩累了，在地鐵裡休息，待了3個多小時，結果發現出不去了，繳了15元罰款才出去。」引發關注。不過，深圳地鐵人員回應表示，這並非罰款，而是超時服務費。



據該網民發出的「乘客事務處理單」顯示，其於2023年12月24日14時07分進入深圳地鐵1號線高新園站，於當日17時49分在9號線梅村辦理超時手續，罰款費用為15元人民幣。

在小紅書平台檢索「深圳地鐵超時罰款」發現，因待在地鐵站內未出站超時被罰款，並非個案，有不少網民因在深圳地鐵內待超過3、4個小時被罰。有人感到震驚稱，「居然還有這等事？看來我孤陋寡聞了」，也有分析認為，「怕有人在地鐵裡搭來搭去做跑腿，跑路費才2塊錢」，「坐地鐵都有時限的，不是想待多久就待多久」。

對此，深圳地鐵熱線客服人員解釋，15元並非罰款。在地鐵內超過210分鐘即3.5個小時，會被徵收15元的超時服務費。除此之外，乘客還要繳交當次車程費用。客服人員提醒乘客：「如果過閘機時，遇到沒掃到碼就出站情況，乘客應該第一時間聯繫地鐵站工作人員進行行程補登，事後地鐵只會收乘客本次乘車費用，不會加收15元的超時服務費。」