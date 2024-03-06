深圳地鐵7號線二期全線洞通　料明年建成串聯深港合作區與西麗湖

深圳地鐵7號線二期（東延線），北大站至西麗湖站區間右線隧道近日貫通，至此，該線盾構區間全線洞通。



深圳地鐵7號線二期（東延線），北大站至西麗湖站區間右線隧道貫通。（網上圖片）

據《深圳商報》報道，地鐵7號線二期（東延線）是深圳軌道交通四期調整線路之一，由7號線一期工程終點西麗湖站引出，沿麗水路、學苑大道敷設，終至學府醫院站。

地鐵7號線二期全長約2.28公里，設站2座，全線採用地下敷設方式。站點分別為北大站、學府醫院站。其中，在學府醫院站與27號線（規劃）換乘。該工程採用6輛A型車編組，與已運營線路一致。

今次洞通的北大站位於麗水路與春園路交叉口東側，沿麗水路東西向敷設，共設3個出入口。車站長241米，標準段寬20.6米，基坑深約18.82米，採用半蓋挖法施工。

學府醫院站位於南山區柳蔭路與幽蘭路交叉口，延柳蔭路東西向佈置，西端為盾構始發站，車站全長361.6米、寬20.7米，基坑深20.2米，採用明挖順做法施工。

地鐵7號線二期預計2025年建成，建成後將增強南山內部聯繫，串聯深港合作區與西麗湖國際科教城，支持綜合性國家科學中心的建設，補充原特區內的軌道網絡覆蓋。

據了解，地鐵7號線於2016年10月28日開通運營一期工程，截至今年1月，地鐵7號線全長30.197公里，全部為地下線；共設28座車站，全部為地下車站，當中包括皇崗口岸站。