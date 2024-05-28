深江鐵路｜中山西站首段｢關節｣澆築完成　料建成後深圳-江門1小時

粵港澳大灣區的交通網絡是全球最密集的區域之一，除了港珠澳大橋、深中通道之外，另一項超級工程「深江鐵路」的建設亦正推進當中。

周日（5月26日），經過連續10個小時的施工，由中國鐵建大橋局承建的，深江鐵路11標項目中山西站，道岔連續樑首節段順利澆築完成，為後續預製樑的架設奠定基礎。



據「深圳發布」消息，道岔連續樑在整個線路中的作用，類似於人體的關節。它可以為架橋機提供作業面，為後續預製樑的架設奠定基礎，是線路施工的重要節點之一。深江鐵路中山西站道岔連續樑全長130.7米，樑高2.6米，樑頂變寬12.2-19米，全樑為4跨，分4節段施工。

據介紹，深江鐵路11標樁基礎已經完成94%，進入收尾階段，預計今年年底，深江鐵路11標將完成除主橋外其他所有橋段混凝土結構物的施工。

深江鐵路線路正線從規劃的深圳西麗高鐵樞紐站引出，經深圳市南山、前海、寶安，東莞市虎門鎮、長安鎮、濱海灣新區，廣州市南沙區，中山市民眾、港口、石岐、西區、沙溪、橫欄等6鎮，江門市江海區、新會區，引入深茂鐵路江門至茂名段項目在建的江門站。

深江鐵路線路圖。（深圳發布）

全線共設深圳西麗（深江鐵路建設項目不含西麗站）、深圳機場東、東莞濱海灣、南沙、中山北、橫欄、江門站等7座車站，正線全長116公里，建設工期5.5年（不含先開段）。深江鐵路深圳西麗至南沙段設計時速200公里，南沙至江門段設計時速250公里。

深江鐵路建成通車後，在深圳樞紐西麗站與贛深客專貫通；在深圳北站通過深圳北至深圳機場東聯絡線銜接廈深鐵路、廣深港客專，在中山北站通過聯絡線溝通珠海至深圳方向，在江門站與深茂鐵路江門至茂名段正線貫通。