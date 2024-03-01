深江鐵路深莞隧道加快始發掘進　料2028年通車香港至粵西省時逾半

粵港澳大灣區的交通網絡是全球最密集的區域之一，除了港珠澳大橋、深中通道之外，另一項超級工程深江鐵路的建設亦正悄然推進。

周三（28日），深江鐵路深莞隧道（西段）「鯤鵬號」盾構機刀盤順利下井安裝，成為深江鐵路後開段首個完成下井組裝的盾構機。按照計劃，盾構機將於4月中旬從東莞濱海灣新區下穿茅洲河向深圳寶安區方向掘進。



深江鐵路深莞隧道（西段）「鯤鵬號」盾構機刀盤順利下井安裝。（南方日報）

據《南方日報》報道，深莞隧道（西段）屬深江鐵路全線重難點工程之一，本次完成盾構機下井組裝的7標段盾構隧道全長3.84千米、直徑13米，屬於大直徑單洞雙線隧道，與既有廣深沿江高速呈東西平行走向。

該段隧道工程採用目前國內覆合地層隧道施工中直徑最大的土壓平衡盾構機，整機總長127米，最大開挖直徑為13.24米，總重3350噸，裝機總功率達9200千瓦，能夠有效應對隧道地層複雜、岩層與土層分布軟硬不均的難題。

據介紹，這台盾構機最快一天能夠掘進8至10米，3.84千米的隧道計劃開挖兩年半。接下來，項目將加快推進管線連接、各系統空載試驗、整機聯調聯試等工作，確保盾構始發如期推進。

深江鐵路線路正線從規劃的深圳樞紐西麗站引出，經深圳市南山、前海、寶安，東莞市虎門鎮、長安鎮、濱海灣新區，廣州市南沙區，中山市民眾、港口、石岐、西區、沙溪、橫欄等6鎮，江門市江海區、新會區，引入深茂鐵路江門至茂名段項目在建的江門站。

全線設站7座，包括西麗站、深圳機場站、東莞濱海灣站、南沙站、中山北站、橫欄站、江門站。將在深圳樞紐西麗站與贛深客專貫通，在深圳北站與杭深鐵路、廣深港高鐵銜接，在深圳機場站與規劃的廣深第二高鐵線連接，在中山站與廣珠城際鐵路連接，在江門站與江湛鐵路貫通。

深江鐵路預計2028年建成通車，屆時從深圳經江門到湛江將節省逾1個小時，廣州南沙至東莞最快僅需4分鐘，深圳機場東站至江門最快約35分鐘，深圳機場東站至茂名最快為125分鐘，香港至粵西地區亦將省時逾半。