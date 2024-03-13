深江鐵路建設進展！料建成後深圳-江門1小時　香港至粵西省時逾半

粵港澳大灣區的交通網絡是全球最密集的區域之一，除了港珠澳大橋、深中通道之外，另一項超級工程「深江鐵路」的建設亦正推進當中。

周二（12日），經過35個小時的不間斷施工，深江鐵路11標項目的控制性工程，跨磨刀門水道主橋主墩首個承台順利完成澆築，標誌主橋正式進入塔座施工階段。



據《南方日報》報道，跨磨刀門水道主橋主跨320米，跨越I級航道，是世界上首個採用鋼桁架部分包覆混凝土組合樑形式的斜拉橋。當日施工的主橋主墩首個承台，屬於大體積混凝土，混凝土方量超5300立方米。

跨磨刀門水道主橋主墩預計今年11月底完成封頂，目前，基礎工程已經完成92%，下部結構已經施工完成50%。

深江鐵路線路正線從規劃的深圳西麗高鐵樞紐站引出，經深圳市南山、前海、寶安，東莞市虎門鎮、長安鎮、濱海灣新區，廣州市南沙區，中山市民眾、港口、石岐、西區、沙溪、橫欄等6鎮，江門市江海區、新會區，引入深茂鐵路江門至茂名段項目在建的江門站。

全線設共設深圳西麗（深江鐵路建設項目不含西麗站）、深圳機場東、東莞濱海灣、南沙、中山北、橫欄、江門站等7座車站，正線全長116公里，建設工期5.5年（不含先開段）。深江鐵路深圳西麗至南沙段設計時速200公里，南沙至江門段設計時速250公里。

深江鐵路預計2028年建成通車，屆時從深圳經江門到湛江將節省逾1個小時，廣州南沙至東莞最快僅需4分鐘，深圳機場東站至江門最快約35分鐘，深圳機場東站至茂名最快為125分鐘，香港至粵西地區亦將省時逾半。