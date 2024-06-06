深圳機場延伸至皇崗口岸　穗莞深城際中心公園存車場提前半年封頂

連接廣州、東莞、深圳的穗莞深城際鐵路，2019年開通營運廣州東站至深圳機場站段，成為珠三角城際快速軌道交通的主幹線路之一。

目前，穗莞深城際鐵路機前段（深圳機場-前海）和前皇段（前海-皇崗口岸）正在建設中。近日，作為全國首個城際鐵路超大型地下存車場，中心公園存車場主體結構較計劃提前半年實現封頂。



據《深圳特區報》報道，中心公園存車場是全國首個城際鐵路超大型地下存車場，包含咽喉區、存車庫、運轉綜合樓等區域，承擔着城際列車的存放、檢修和調度等重要功能。

工程面臨着綠化遷移困難、作業環境複雜、交叉作業多、環水保要求高等重重困難，還存在超大深基坑開挖、高支模、大體積混凝土澆築安全質量管控難度大等施工風險。

穗莞深城際前皇段線路設超級總部站、皇崗口岸站2座地下站及中心公園存車場1處，正線全長21.158公里，動走線長3.18單線公里，全線地下敷設，線路設計時速160公里。

穗莞深城際前皇段線路建成後，有利於促進城際客流與市內通勤客流「公交化」，對完善粵港澳大灣區城際軌道骨幹網絡和助力前海蛇口自貿片區、東莞濱海新城等重點發展片區快速建設具有重要意義。