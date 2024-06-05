深中通道｜2條跨市巴士同步營運　票價曝光！深圳灣口岸設接駁車

全長24公里的深中通道將於本月通車。值得注意的是，深圳往返中山的兩條跨市巴士亦將於深中通道通車當日同步開通營運，單程票價預計為15至18元（人民幣，下同）。



深中通道夜色。（中山網）

據《深圳特區報》報道，兩條深圳-中山的跨市巴士線路分別為中山博覽中心-深圳前海夢工場北區、中山國際人才港-深圳前海夢工場北區，單程票價預計爲15-18元。

兩條線路合共投運24輛巴士，中山博覽中心和中山國際人才港的服務時間爲06:20-21:30，深圳前海夢工場北區的服務時間爲07:00-21:30。

而爲了滿足乘客中短途個性化接駁需求，深圳還在深圳前海夢工場北區規劃了兩條市内接駁線，往返深圳灣口岸和海岸城，分别爲深圳灣口岸接駁線、後海接駁線，票價均爲5元，接駁線的服務時間爲08:00-20:00。

此外，深圳機場往返中山航空港的機場專線，亦將於深中通道通車後營運，行車時長將由目前的約2個小時車程縮短至約爲55分鍾。

據介紹，深中機場專線在中山博覽中心招呼站服務時間爲3∶10-22∶00；深圳機場乘車點服務時間爲7∶00-4∶00，每天計劃運行72個班次，每30至40分鍾一班。

機場專線的票價會根據時段浮動，6∶00至23∶00全票爲60元每張，23∶00至翌日6∶00，全票爲78元每張。該專線還設有高端商務車定制類出行配套服務，可預約上門接送機，商務車散拼、包車出行等服務。

深圳往返中山的兩條跨市巴士亦將於深中通道通車當日同步開通營運。（讀特新聞）

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購票方面，深中機場專線中山往深圳方向購票點位于中山航空港（中山博覽中心9号門），深圳往中山方向購票點位于深圳機場航站樓二樓國内抵達出口處，亦可通過微信「深巴出行」小程序進行網上預約購票。

深中通道是集「橋、島、隧、水下互通」於一體的世界級跨海集群工程，全長約24公里。全線路面工程包括鋼橋面鋪裝、混凝土橋面鋪裝、海底隧道瀝青路面等，材料和結構類型多樣。

本月，深中通道即將正式通車，屆時，深圳往返中山的交通時間，將從2個小時左右縮短至20分鐘左右。