深圳地鐵3號線四期熱滑成功　料今年底正式開通營運

深圳地鐵3號線四期工程，周四（6日）成功進行熱滑試驗，自此具備動車上線調試條件，並預計今年年底正式開通。



深圳地鐵3號線四期工程，成功進行熱滑試驗。（南方＋）

據深鐵建設3號線四期弱電系統負責人介紹，在低速、中速、高速熱滑過程中，3號線四期工程各項檢測數據正常、性能良好，電客車運行平穩，符合設計要求和施工規範标準。標誌着深圳地鐵3號線四期工程全線熱滑取得圓滿成功。

深圳地鐵3號線四期工程起於既有雙龍站（不含），終于坪地六聯站，全長約9.28公里，自2020年8月開工建設。線路設梨園站、新生站、坪西站、低碳城站、白石塘站、富坪站、坪地六聯站，一共7站7區間，其中，梨園站是深圳地鐵建設的最後一個地上站。

值得一提的是，深圳地鐵3號線四期工程針對特殊減振地段首次採用同級減振再分檔設計，在滿足環評要求的前提下，有效緩解減振措施可能帶來的輪軌磨耗、鋼軌波磨及車内噪聲增大等問題。同時，部分地段還配置浮置闆道床監測系統，實現道床狀态的連續監測、趨勢預測、問題預警、報告生成等功能，有效提高浮置闆道床運營安全和維保效率。

深圳地鐵3號線四期加強東部組團與深圳核心區聯繫的重要城市軌道工程，建成通車後，将有效緩解龍崗坪地交通出行壓力，加快城市建設發展，提高公共服務水平。