深圳機場東站即將開建　深江鐵路料2028年開通營運

被譽為超級工程的「深江鐵路」正在建設中，預計2028年建成通車，屆時從深圳、香港前往粵西地區將省時逾半。據《深圳商報》報道，深江鐵路沿途的深圳機場東站有望於近期開建。



深江鐵路線路示意圖。（中國鐵路）

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據招標信息顯示，深圳至江門鐵路(含先期開工段珠江口隧道)新建正線全長116.309公里，其中橋樑69.295公里，隧道45.200公里(含地下站長度)，新建線路橋隧比例98.4%。

深江鐵路全線共設西麗、深圳機場東、濱海灣、南沙、中山北、橫欄、江門共7座車站。其中西麗、深圳機場東為地下站，濱海灣、南沙、中山北、橫欄為高架站，江門站為地面站。項目分為五個標段實施，建設工期為2024年6月至2027年10月。

深圳機場東站緊鄰深圳寶安國際機場，是深江鐵路主要車站、廣深第二高鐵始發站，承擔深圳都市圈和珠江口空鐵大聯運的重要分工。

深圳機場東站地下站長1374米(正線1378米)，寬33.83—161.2米，地上1層，地下3層，總建築面積48.75萬平方米，其中鐵路站房及相關工程建築面積31.37萬平方米，市政配套工程建築面積17.38萬平方米，車場規模為6台14線，是深江鐵路項目的控制性工程之一。

項目規劃為全地下站，採用高效的交通設施佈局，全地下站配以高效率的進出站系統，確保旅客快速、順暢地進出車站，上樓可搭乘飛機、下樓可換乘高鐵和地鐵，旅客所有中轉可在5分鐘內完成。

深江鐵路深圳西麗至南沙段設計時速200公里，南沙至江門段設計時速250公里。項目建成後，在深圳樞紐西麗站與深客專貫通，在深圳機場東站通過深圳北至深圳機場東聯絡線銜接廈深鐵路、廣深港客專，在江門站與深茂鐵路江門至茂名段正線貫通。通車後，將進一步打通沿海通道，江門與深圳可實現1小時內通達，深圳與廣州南沙自貿片區將實現半小時高鐵互聯互通。

值得關注的是，據「中國鐵路」消息，深江鐵路建設也在近日取得新突破，「鯤鵬號」盾構機在深江鐵路深莞隧道西段施工現場順利始發，項目進入盾構施工階段。