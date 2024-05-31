深江鐵路｢控制性工程｣深莞隧道開挖　料建成後香港-粵西省時逾半

粵港澳大灣區的交通網絡是全球最密集的區域之一，除了港珠澳大橋、深中通道之外，另一項超級工程「深江鐵路」的建設亦正推進當中。

周四（5月30日）上午，「鯤鵬號」盾構機在深江鐵路深莞隧道西段施工現場順利始發，為深江鐵路建設按下快進鍵。



深莞隧道總長29.94公里，包含東段、西段和聯絡線。盾構施工面臨隧道開挖直徑大、始發環境淺覆土等難題，屬深江鐵路全線重難點工程和控制性工程。

「鯤鵬號」最大開挖直徑為13.24米，整機總長127米，總重量超3350噸。「鯤鵬號」的刀盤塗裝有「鯤鵬」圖案，寓意「鵬一日同風起，扶搖直上九萬里。」

盾構段隧道整體起伏較大，為應對長距離、大埋深、高水壓掘進難題，「鯤鵬號」還引入智慧盾構監測系統等多項創新技術，有效保障施工安全高效進行。

深江鐵路線路示意圖。（中國鐵路）

深江鐵路線路正線從規劃的深圳西麗高鐵樞紐站引出，經深圳市南山、前海、寶安，東莞市虎門鎮、長安鎮、濱海灣新區，廣州市南沙區，中山市民眾、港口、石岐、西區、沙溪、橫欄等6鎮，江門市江海區、新會區，引入深茂鐵路江門至茂名段項目在建的江門站。

全線共設深圳西麗（深江鐵路建設項目不含西麗站）、深圳機場東、東莞濱海灣、南沙、中山北、橫欄、江門站等7座車站，正線全長116公里，建設工期5.5年（不含先開段）。深江鐵路深圳西麗至南沙段設計時速200公里，南沙至江門段設計時速250公里。

深江鐵路預計2028年建成通車，屆時從深圳經江門到湛江將節省逾1個小時，廣州南沙至東莞最快僅需4分鐘，深圳機場東站至江門最快約35分鐘，深圳機場東站至茂名最快為125分鐘，香港至粵西地區亦將省時逾半。