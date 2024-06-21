深中通道｜盼解北上跨境巴塞車之苦　居中山港女：唔使再咁樣兜路

連結深圳與中山，接駁廣州的深中通道即將於本月開通運營。對於這座連結起珠三角東西兩岸的重要通路，許多經常往返香港與中山兩地的港人都十分期待。



在中山生活了三年多的港人Kristy就是其中一員。她介紹，自己過去常坐跨境巴士往返兩地，但路程長、易塞車，動輒3、4個小時的路程，過程實在艱苦。「運氣好嘅話要3個鐘，唔好彩塞車嘅話要5、6個鐘，我試過真喺塞咗兩三個鐘係果條橋（虎門大橋）。因為由深圳要兜個彎上去，經過東莞、廣州，跟住再過嚟中山，其實就喺個段時段塞車，時間就浪費咗喺個度囉。」



2020年末，Kristy到中山收樓後，就碰上疫情因此選擇留在中山生活。2023開關後，Kristy就時常往返中山和香港工作。Kristy住在中山沙溪，前往中山港較遠，比起許多港人選擇的坐船，她本人更常坐直通巴往返兩地，「我拎住行李會方便好多咯」。

Kristy稱，相信深中通道一開嘅時候，肯定可以大大縮短由中山去深圳個時間，「唔洗再咁樣兜路，（未來開通後）一定會揀深中通道。」

深中通道將於本月底開通，不少港人都十分期待，包括已經在中山生活了三年的港人Kristy。（黃浩謙攝）

讚中山是港人後花園 Kristy：中山人都懂廣東話好親切

Kristy回憶，自己曾想過到珠海生活，但到了中山後，喜歡上這裡綠化環境、友善的居民、方便的交通，以及到處都是餐飲店等，讓她感到在衣食住行上十分舒適。

Kristy觀察，相比珠海，來中山打工的外省人會少很多。她表示，「中山真係好多當地人，佢哋會講廣東話，溝通交流會更加好」，她平時也會去中山的舊村落尋老店探訪美食，「好多時佢哋都會認得聽廣東話，我覺得好親切。」

Kristy表示，自己喜歡中山的綠化環境、友善的居民、方便的交通，以及到處都是餐飲店。（黃浩謙攝）

Kristy說道，「電子化、智能化」是在香港、中山生活最大的不同，「係香港你突然間諗起想買啲乜嘢，你就會去諗究竟去邊度搵嗰樣嘢；但你喺中山唔會噉樣諗嘅，只會諗住不如我摞部手機撳下究竟用淘寶定用拼多多，定用其他電商平台去買，嗰個模式係完全唔一樣咯」。

到中山的港人越來越年輕 Kristy：他們追求慢節奏

Kristy用「香港人的後花園」來形容中山，讚中山可以享受便利的生活的同時，成本亦低。Kristy表示，以前大部分來中山的香港人退休年紀居多，但最近幾年亦慢慢多了起來。「大家不約而同揀中山嘅原因，一來中山嘅環境比較好、比較慢節奏、比較舒服，當然物價亦都比較平。」

她認為，香港年輕人來中山，更多的是追求「work life balance」，「有一個慢節奏生活的同時，亦都可以做些小生意，或者開自己的工作室」。

Kristy介紹，自己也規劃未來會逐漸將生活重心轉移到中山，希望可以在中山有一份自己的事業，也計劃將來在中山定居。此外，因為Kristy有朋友也在中山創業，她本人亦都了解過不少公共創業空間、創業園對港人有特別的優惠，未來自己若創業也會考慮在這些園區開展，「希望係大灣區有一個地方可以發展自己嘅事業」。

中山的環境綠化做得很好，是個宜居城市。（黃浩謙攝）

中山市人社局：提供到中山創業港澳青年90平方米人才房

過去，提到中山想到的便是「養老」，隨著愈來愈多像Krsity這樣的年輕人來到中山置業，中山政府亦希望為港人提供優越的創業環境，吸引他們在當地發展事業。

中山市人社局副局長蘇丹介紹，中山為香港青年提供人才公寓、稅收優惠、創業平台等各類優惠政策。

中山市人社局副局長蘇丹介紹，中山為香港青年提供人才公寓、稅收優惠、創業平台等各類優惠政策。（黃浩謙攝）

她提到，「我哋近幾年都出台一批政策文件，港澳青年在中山就業創業可同等享受相關就業創業扶持政策，包括大灣區青年就業計劃生活補助、一次性創業資助、場地租金、創業帶動就業補貼、創業擔保貸款及貼息、靈活就業社保補貼等等。」

在住房保障方面，到中山創業的港澳青年，可申請租住最大90平米（約900呎）的市級人才房，並可享受最高50%、最長2年租金補貼。

深中通道即將於月底開通，

另外，為匯聚人才資源、激發人才活力、築牢人才支撐，今年5月8日，第二屆粵港澳大灣區人才高質量發展大會在香港會議展覽中心舉辦，會上，香港、澳門特區政府與大灣區9市人力資源和社會保障局代表共同簽訂人才合作備忘錄，多舉措建設大灣區人才高地。

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深中通道將於月底開通，《香港01》記者日前親自前往中山，探訪中山港人，看看他們在中山的生活，以及在深中通道開通後，預計會給自己的生活帶來什麼變化？此為《深中通道開通：在中山港人》系列的第一篇。

