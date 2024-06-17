要致富先修路：深中通道能「一橋之力」拉動珠江兩岸經濟融合？

連接深圳和中山的深中通道，今年6月底通車在即，廣東省政府外事辦公室5月下旬組織新聞媒體採訪團，邀請中外新聞記者前往實地採訪。



全程長24公里的深中通道，是繼港珠澳大橋之後、連接珠江東西兩岸另一項超級工程。這條跨海通道，將把深圳和中山之間兩個小時的車程縮短至半小時內，大大提高兩地的通勤和物流效率。

珠江東西兩岸城市長期發展不平衡現象突出。有分析認為，深中通道的建成，意味著深圳強大的創新型經濟和產業外溢，能讓珠江西岸成為它的腹地，形成產業協作地區，推動粵港澳大灣區均衡發展。

深中通道Y字型直達中山、廣州南沙。（冼世昌）

中山是以燈飾產業聞名的地級市，生產著中國70%市場份額的燈飾。中山市照明電器行業協會常務副會長兼秘書長區德成說，深中通道處在粵港澳大灣區「A」字型交通主骨架最關鍵一橫，將提升中山在大灣區的區位優勢，對中山燈飾照明產業是一個「千載難逢的機會」。

區德成說：「深圳具備創新高地、智能高地、人才高地。中山與深圳拉近後，加快人流、物流、資金流的發展，對我們產業轉型升級有很大幫助。深圳在土地資源、生活和企業運營成本比中山高，這個優勢互補非常明顯。」

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為增進與深圳的產業對接，中山市政府在深中通道登陸點馬鞍島設立了翠亨新區，聚集科技創新、金融業務和教育資源等。研發和生產創新生物新藥的康方生物科技，去年9月將總部遷到那裡，以利用更好的土地資源和區位優勢。

康方生物科技公司副總裁王忠民說，無論是藥物前期研發、臨床試驗、生產、冷鏈運輸等，都需要良好的交通環境。中山雖處於珠三角中心地帶，但交通並不是特別的方便。

他說：「廣州機場在廣州的北面，珠海機場在珠海的西面，都離中山有一定距離。深中通道開通後，從我們園區到深圳機場只需要15到20分鐘，在人才引進，上下游供應商的溝通交流，以及國外客戶來訪就會有更方便。」

深中通道關通當天，跨市巴士隨步通車。（深圳巴士集團/當代中國授權）

不過，有深圳高新技術企業認為，目前他們向中山或其他珠江西部城市轉移產能的意向不大，人才供應是企業外遷的最大阻力。

深圳奧比中光副總裁孔博指出，技術研發是公司的核心，60%以上的員工都從事這方面工作，而深圳在培養和聚集這些人才仍佔優勢。奧比中光是一家研發和製造「機器人眼睛」的人工智能（AI）視覺科技企業。

孔博說：「我們的研發和生產，對土地面積的需求不是特別大。目前在深圳及周邊地區的佈局，已經可以滿足我們的需求。」

深中通道中山大橋部分。（周智堅攝）

總部位於深圳的智航無人機董事長金良認為，大部分高端人才都希望能在學術氛圍濃厚、生活便利的中心城市發展，但珠江西岸城市在這方面尚未滿足他們的需求。

他說：「珠江西岸城市的整體軟硬件配套設施必須升級，如高校、交通設施、生活環境，地方文化等。這是個比較長期的過程，不是說一年兩年就能完成的。」

「要致富，先修路」是中國改革開放以來人們耳熟能詳的口號。過去幾十年來，中國大力推進基礎設施建設，中國經濟在此期間的快速增長，證明這是推動經濟發展的可行模式。

不過，在中國經濟下行壓力加大，樓市低迷不振、地方財政困難等風險加劇的情況下，新基礎建設在中國經濟發展可發揮的作用正出現變化。

深中通道沉管隧道内。（大灣區之聲）

新加坡國立大學李光耀公共政策學院助理教授陸曦接受《聯合早報》訪問時指出，重大基建在早期可實現降低運輸成本、減少交易費用，增加信息和物品流動，帶來巨大的邊際效應和明確的經濟正向效應。但到了後期，基建設施在同個區域的疊加不再會緊遵循這樣的邏輯。

他說，政府投入大筆資金推動基建，希望帶動後續大量工程發包，創造就業，提高人們收入和購買力。政府隨後在這些基建周邊黃金地段售地，填補初期投資，形成一個循環。

但隨著中國經濟形勢下滑，人們對大環境和住宅市場預期更悲觀，直接影響土地銷售。陸曦說：「這意味著循環中最重要的環節被打破，地方政府最初的投資很難回本，無法再啟動其他基建項目，影響其對經濟的拉動。」

270米高的橋塔上橫梁已經掛上了「深中大橋」四個大字。（大灣區之聲）

作為中國經濟第一大省，廣東財政收支壓力或許低於其他省份，更有能力為基建買單。但其外向型經濟更容易受到國際市場波動影響，在逆全球化浪潮和貿易摩擦不斷趨勢下勢必迎來更多挑戰。

深中通道在中國面臨內外挑戰之際落成，為充滿不確定性的經濟環境增添了一抹亮色。但考慮到當前嚴峻形勢，要在短期內以「一橋之力」大幅拉動珠江兩岸經濟融合與發展，恐怕不易。

畢竟，比修橋樑更重要的，是恢復人們對市場的信心，而這項工程還有待完成。

本文獲《聯合早報》授權刊載。

