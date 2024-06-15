深中通道本月通車最平車費15元　盤點中山5大景點！內附詳細路線

深中通道通車在即，深圳和中山兩地的跨市公交專線亦準備就緒，票價還很相宜，單程15至18元人民幣便可以直達。

時間上，20至30分鐘便可由深圳到達中山，跨市公交專線總站「中山博覽中心」附近便至少有五大景點，包括古迹、博物館、網紅打卡點等，全都免費，讓你一天就能輕鬆遊玩中山。



深中通道關通當天，跨市巴士隨步通車。（深圳巴士集團/當代中國授權）

深中通道開通後，將同步開通兩條跨市巴士線路，由深圳巴士集團及中山市公共交通運輸集團有限公司共同運營，分別為單程票價18元的「中山博覽中心—深圳前海夢工場北區」線路，及票價15元的「中山國際人才港—深圳前海夢工場北區」，運行時間為每天的06:20-21:30（前海夢工場北區首班車為早上7點）。

由於深圳、中山兩市的政策、法規要求、工作需要不同，跨市巴士將由雙方各自進行命名。深圳巴士集團運營的線路名稱為「深中跨市定製公交專線」，而中山公交集團的則是「深中跨市公交專線」。

深中跨市巴士上的座椅，柔軟舒適。（深圳巴士集團/當代中國授權）

此外，深圳還規劃了2條市內接駁線，一條是深圳灣口岸接駁線，由「深圳前海夢工場北區」至「深圳灣口岸」，另一條是後海接駁線，由「深圳前海夢工場北區」至「海岸城（單環線）」，票價一律5元，前者運行時間由07:00至21:30，後者則由08:00至20:00。

對於香港人來說，在深圳灣口岸過關後，乘坐開往深圳前夢工場北區的接駁線，再乘坐前往中山博覽中心的跨市巴士，就可以開展今次中山旅程了。

在「中山博覽中心」下車，打車到中山一路，大約15分鐘便到達中山岐江公園。

岐江公園 舊船廠改建的網紅公園

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岐江公園由建於50年代的粵中船廠舊址改建而成，公園內保留昔日造船廠的鐵軌、水塔，再引入了環保生態元素及城市設計，成功塑造了一個極具歷史韻味的美麗公園。

除了船廠舊建築外，這裏還有一道臨水棧橋，能夠隨水位高低看到各種水生植物和生物，是打卡勝地。經過生態保護及設計，公園內的植物都是野生品種，是中山市區少有能夠欣賞到野生植物的寶地。這裏是網紅公園，也是拍攝結婚照的熱門地。

2002年，該公園獲得了美國景觀設計師協會頒授的年度榮譽設計獎，是第一個由中國人設計而獲得這項殊榮的項目。

中山美術館 全國首家漫畫館

在岐江公園內，有一排藍色屋頂的建築物，就是「中山美術館」了，這也是中山有史以來第一座美術館。

館舍建築原為粵中船廠廠房，在90年代後，由美國哈佛大學俞孔堅博士領銜設計改造，融合了歐洲美學和后工業時代造型的特色，外露的工業管道和鋼構件，塗以對比強烈的藍黃色調，集工業與現代美感於一身。

中山美術館，集聚了當地藝術家的精品，當中以漫畫題材最多，是全國首家漫畫專題博物館，故又有「中山漫畫館」之稱。多年來，集聚了不同的漫畫資源，打造出具有特色的漫畫風格，令該館成為一個極具欣賞價值的藝術館。

岐江橋 開合式鐵橋極吸晴

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過了岐江橋，沿孫文西路步行4分鐘，就到達香山商業文化博物館了。

香山商業文化博物館館址為40年代的石岐鎮總商會舊址，隸屬於中山市博物館。2006年建成並對外開放，展示清末民國時期中山的商貿發展、商業文化和名人發迹等內容，是中國第一座以商業文化為主題的博物館，極具參觀的價值。

富有代表性的展品有開平礦務局、粵漢鐵路的股票，中山風雲人物鄭觀應在光緒年間奉旨出使公差的木牌，中國首位耶魯大學畢業生容閎創辦的《彚報》，先施公司的土地證，永安公司創辦的《永安月刊》的創刊號等。

值得注意的是，這裏展示了中國早期的四大百貨公司——先施公司、永安公司、新新公司、大新公司，設有二三十年代上海四大百貨公司建築模型以及先施鞋部、永安果欄、新新屋頂花園和大新電梯等四大場景。這些公司都曾在香港百貨業界叱咤一時。

孫文西路步行街 必吃中山乳鴿

在香山商業文化博物館走幾分鐘，便是中山有名的孫文西路步行街了。（高德地圖）

參觀完博物館，當然要到附近的孫文西路步行街走一走。

這裏既是中山市受歡迎的購物和餐飲區，又是擁有百年歷史的古建築群，融合了中西建築風格。

你能通過中山的教堂、海關、郵局、酒店、圖書館等，感受當地建築中西結合的風格和氛圍。

在周邊各類商店逛逛買買，或是漫步在街道感受「南洋」文化風情，處處都是打卡聖地。

來中山怎麼能不吃中山乳鴿，體大肉嫩、胸肉特厚，色澤金黃，皮脆肉滑，骨軟味美，吃後唇齒留香，是中山的地道美食。

遊玩完後，回程時切記注意時間，以免錯過尾班車。

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