深圳地鐵16號線二期料明年通車　採用全自動無人駕駛

深圳地鐵16號線二期工程，首組道岔區預製板近日試組裝完成。據悉，該工藝在深圳地鐵建設中為首次使用。此外，線路預計將於2025年建成營運，採取全自動無人駕駛。



深圳地鐵16號線二期工程，首組道岔區預製板近日試組裝完成。（深圳龍崗發布）

據深圳新聞網報道，近日，深圳地鐵16號線二期首組60-9號單開道岔預製板，在長江埔鋪軌基地成功完成試組裝，預示着深圳地鐵16號線二期距離打通正線裝配式軌道「最後一公里」又近了一步。

板式道岔根據地鐵使用道岔的特點和型號進行設計，道床結構主要由道岔板、自密實混凝土層、隔離層和底板組成。相較於傳統的現澆施工工藝，道岔預製板施工工藝更簡便，減少了人力資源的投入，優化了施工工序，在保證施工質量的同時提高了施工精度。

16號線二期線路示意圖。（深圳新聞網）

深圳地鐵16號線二期，是一條深圳東部組團内部交通走廊的軌道幹線，由16號線二一期工程起點大運站引出，沿龍崗大道、長江埔路、萬福路、公園路、沙荷路、惠鹽中路敷設，終至西坑站。

深圳地鐵16號線二期長約9.46km，設站8座（其中2座換乘站），全線採用地下敷設，新建西坑停車場1座。預計2025年建成後，将有效加強龍崗中心城與園山片區聯繫，實現東部中心「内聚外聯」。