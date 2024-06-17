深圳地鐵14號線4站試行「閘機常開」模式　拍卡掃碼後直接通行

6月15日至7月30日，深圳地鐵14號線的錦龍站、四聯站、六約北站、羅湖北站的部份閘機將試行「常開模式」。乘客入閘無需等待閘門動作，即可快速通過。



「閘門常開」模式是指車站閘機一直保持打開狀態，當乘客正常刷卡或掃碼後，閘機屏幕會顯示「綠色箭頭」，可直接進出。當乘客未刷卡或未掃碼經過閘機時，閘門會自動合攏，影響通行。此時建議乘客退出閘機，重新操作，或在必要時尋求工作人員協助進行票務異常處理。

深圳14號線的其中4站率先試行「閘機常開」模式。

深鐵集團相關負責人介紹，「通常情況下，前一名乘客進入閘機後，閘機門會自動關閉，後一名乘客需要刷卡或掃碼之後才會打開。而閘機試點常開狀態後，乘客過閘的通行效率將會得到大幅提升。」目前深圳地鐵閘機已經支持「連續刷卡」功能，該功能的上線將會進一步方便早、晚高峰通勤的市民乘客出行，縮短進出站排隊等候時間，在一定程度上緩解車站客流擁擠。

深圳地鐵14號線四聯站。

目前，14號線所有車站的閘機均具備人臉識別功能，因此開通刷臉過閘功能的乘客還能享受到更加便捷的出行體驗。

為了確保「閘門常開」模式試點工作的順利進行，深鐵集團在每個試點車站安排專門的工作人員進行輔助引導，並設置明顯的安全提示標識和宣傳標識。希望廣大乘客在試點期間積極配合工作人員的引導，共同營造安全、便捷的出行環境。