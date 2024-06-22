深圳超充站數量反超加油站　1秒1公里！一杯咖啡滿電出發

「三天建一層樓」被稱為深圳速度，如今還體現為「一杯咖啡，滿電出發」——這是深圳打造「超充之城」的口號。

喝一杯咖啡的時間，就能為電動車充滿電，超充的速度有多快？目前深圳的超充站數量已超越傳統加油站，深圳在建設「超充之城」上有哪些優勢？



超充速度「1秒1公里」 深圳「一鍵找樁、一鍵充電」

相比普通充電樁，超充樁的充電效率最高能夠提高5到10倍，但充電價格與普通充電樁持平。（視覺中國/當代中國授權）

超充是指比快充更快的充電設備，最大輸出功率可達600千瓦，最快能以「1秒1公里」的速度充電。

使用超充設備，電動車的充電效率大幅提升，在10分鐘或者更短的時間內充電80%或以上。而使用慢充樁充滿電通常需要7至8個小時，使用快充樁最快也要1至2個小時。

在深圳，市民可享受「一鍵找樁、一鍵充電」的一站式服務。車主只要打開深圳政務服務應用程式「i深圳」，就可以找到距離自己最近的超充站。到達後掃一掃充電樁上的二維碼就能提槍加電，充電5分鐘就可續航250公里左右。

深圳超充站為電動車提供高效、便捷的充電服務。（網上圖片）

超充站數量超越加油站 深圳打造「超充之城」

以上所說的超充站，截至2024年4月30日，深圳全市已累計建成362座，全市超充站槍數量已超過加油站數量，充電槍數量也已超過加油槍數量。

預計到2024年底，深圳市將累計建成超充站達1,000座。

深圳超充站為電動車提供高效、便捷的充電服務。（網上圖片）

深圳自2023年6月宣布建設「超充之城」，隨後在機場、高鐵樞紐、市政公園、核心商超、高速服務區等，打造供需匹配、適度超前、技術領先的超充網絡。

除了深圳之外，內地各省市也在競相發展充電基礎設施，例如廣州目標是打造「超充之都」，海南也提出建設「超充之島」，深圳是如何突圍而出？

首先是用戶基礎，深圳是新能源汽車發展的標杆城市。數據顯示，到2024年4月底，深圳市新能源汽車已超100萬輛，新車電動化滲透率超過6成。

此外，深圳的充電樁產業鏈布局完整，有明顯集群優勢。官方數據顯示，深圳有2.4萬家新能源和數字能源企業，佈局在充電模塊技術研發及製造、充電樁生產及運營等領域。

深圳已經初步構建遍布全城的超充服務網絡。（視覺中國/當代中國授權）

在充電樁領域，深圳有20多家上市公司。深圳的充電設施運營企業也超過百家。11家深圳整樁設備企業的全國市佔率合計超過五成，8家深圳充電樁核心零部件電模塊企業的全國市佔率合計超過七成。

深圳的電網建設也居全國前列，率先打造了全國首個「電力充儲放一張網」，實現全市充電設施全量接入，除了為市民提供「一鍵找樁、一鍵充電」的一站式服務，還強化與電動汽車、充換電設施運營商等數據互聯互通，打造更加智慧的政府監管平台。

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