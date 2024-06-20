深圳女肛檢後認為遭性侵　向醫院索償20萬被拒　網民：去精神科吧

深圳一名女子因出現便血症狀到醫院檢查，期間一名男性醫生對她進行「肛檢」，她事後認為自己遭遇「性侵」，並向醫院索償20萬元人民幣的精神損失費。



綜合內媒報道，深圳的陳女士日前發現自己出現血便，於是到家附近醫院的肛腸科門診進行檢查，但主診的醫生是一名男性。

陳女士稱，「當時我也沒多想，說了症狀後，他說先做個肛檢，值班的就他一個人，診室裏也沒有其他護士在場，我擔心病情就同意了。」

期間，陳女士被要求脫下褲子躺在病床上。（示意圖片/微博）

期間，陳女士被要求脫下褲子躺在病床上，而男醫生則佩戴手套後，將手指探進陳女士的肛門。陳女士憶述，「醫生手指在裏面的按壓動作至今都難以忘記。」

陳女士檢查完回到家後愈發郁悶，「為什麽沒有女性醫護人員在場時，而且這個過程也沒有提供紙質病歷本說明」，並因為涉嫌隱私部位，她認為自己遭受到了「侵犯」，要求醫院做出解釋並索償20萬元人民幣的精神損失費。

其後，醫院對當時醫生操作細節進行調查，認為醫生操作符合診療規範，且患者當時亦答應做檢查，而引發矛盾的關鍵在於，醫院當日患者較多，值班護士人手不足，所以並無第三人在場，故此並未同意陳女士的索償要求。

網民點睇：

「掛個精神科吧。​」

「肛檢，不伸手指進去還檢查個屁啊？」

「建議有能力的女性組建全女醫院，只招聘女醫生女護士，只接收女病人。」

「人手不夠沒第三人在場也不是惡意勒索的理由，醫生合法合規例行檢查而已。」

「這不是很正常的檢查嗎？也沒把手伸別的地方啊，怎麽會被侵犯呢？這是敲詐吧？」

