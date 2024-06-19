深圳兒童樂園成廢墟？　大批遊樂設施拆除　官方冀打造國際化樂園

2011年8月正式開園的深圳市兒童樂園，是深圳中心區唯一的兒童樂園，但近期有不少市民反映園內的遊樂設施陷入長期的升級改造，多個遊樂項目已報廢拆除。



《南方都市報》報道，深圳市兒童樂園位於福田區，佔地面積18.20萬平方米，是深圳目前最大的兒童類公益性主題公園，機械類遊樂設備平均每年接待遊客220萬人次。

深圳市兒童樂園。（南方都市報）

不過，園內不少遊樂設施已停止運作，例如旋轉木馬、摩天輪、跳傘塔等項目場地空置，設備均已拆除並堆砌在一旁。園方張貼的溫馨提示顯示，部分特種遊樂設備自2011年運行至今，大部分動力設備已達到使用年限，目前已作報廢拆除處置。設備更新待發改委批覆後實施。

目前，園內尚在運行期的設備僅剩4套，分別為「交通城」、「自控飛機」、「碰碰車」、「星際爭霸」項目。除了免費的「交通城」，其餘項目收費5元/人（人民幣，下同）。

住在兒童樂園附近的李女士，平日會帶尚在幼兒園階段的孩子到樂園玩耍。她介紹，兒童樂園荒廢前有很多項目，在設施拆除前，孩子經常會玩的是旋轉木馬等適合低齡兒童的項目。

園方張貼的溫馨提示稱，大部分動力設備已達到使用年限，目前已作報廢拆除處置。（南方都市報）

在遊樂設施選擇少之又少的情況下，園內新引進的充氣城堡項目成為不少孩子的選擇，現場更不乏親子家庭購票入內遊玩。有市民指，充氣城堡成為「及時雨」，彌補了部分遊樂設施關閉的缺憾。

惟李女士認為，充氣城堡對幼童而言「不太友好」，若平衡感不好，幼童會互相撞來撞去，容易被撞倒，「還是希望公園能夠豐富一下設施，給低齡段的孩子更多選擇」。

充氣城堡彌補了部分遊樂設施關閉的缺憾。（南方都市報）

雖然大批遊樂設施停止運作或處於定期維修保養，但園內的免費區域仍吸引不少家長帶孩子玩耍，園內的便民服務設施也正常提供，包括母嬰室、遊客休息室、遊客服務中心等，餐廳、洗手間、自動售賣機也正常開放。

據福田區城管和綜合執法局消息，今年1月1日，深圳兒童樂園的事權由深圳市城管和綜合執法局移交至福田區政府管理，而園內部分達到使用年限的動力設備早在去年已拆除，目前僅剩4套正在運行的動力設備。

尚在運行期的「交通城」項目。（南方都市報）

原拆除設備升級改造工作跟隨事權移交至福田區，由於探索新型兒童遊樂設施，確定投資模式，優化完善設計方案，組織多方論證，需要時間和成本去推動。目前，福田區政府及公園管理方已加快完善升級改造方案，爭取在最短時間內推動項目實施。

福田區城管和綜合執法局相關工作人員表示，目前正在積極引進社會資本方投資參與全園規劃設計，以無動力與動力設施相結合的方式，通過融入主題場景，打造獨具特色的國際化兒童遊樂園，爭取在最短時間內落地實施。