深圳北站開通「飛的」成全國首個　8分鐘直達深圳灣25分鐘抵中山

深圳正大力發展低空經濟，載有10名乘客的「飛的」東部通航AW139型直升機，近日在深圳北站起飛，這也是內地首個「低空+軌道」空鐵聯運項目。



深圳北站近日開通「飛的」。（深圳發布）

據「深圳發布」消息，深圳北站樞紐空鐵聯運項目坐落於東廣場C1單體處，現場設有314平方米的先進直升機坪，可提供業內高水準空中的士包機運輸服務。

該聯運服務設有城際航線和市內航線，以中山為例的城際航線，飛行25分鐘即可抵達，市內航線則可飛往深圳各區。此外，該項目還可面向民眾提供航空應急救援服務，突破地面交通的限制，為城市應急提供保障。

有乘客表示，「我公司在深圳灣，過去乘車需要40分鐘以上，現在從北站到公司，打個『飛的』只要8分鐘。」

深鐵集團相關負責人表示，深圳北站空鐵聯運項目的順利開航，構建了以深圳北站為中心聯通灣區的低空交通網絡，可望實現1小時內到達灣區90%以上地區，使空鐵聯運旅客出行「最後一公里」更加順暢。

近年來，深圳持續加碼低空賽道，佈局天空之城。今年年初，深圳出台全國首部低空經濟立法《深圳經濟特區低空經濟產業促進條例》，積極創新低空經濟發展機制，拓展低空經濟發展內涵。

日前，國家民航局正式批復深圳申請，明確支持深圳建設國家低空經濟產業綜合示範區，在低空領域先行先試。目前，深圳正進一步完善產業發展服務體系、開展城市低空交通等試點，在豐富拓展低空應用場景、加強低空服務基礎設施建設等領域加快推進步伐。