深圳飛的首飛成功至珠海僅20分鐘　專家料有巨大低空經濟發展效應

深圳發展低空經濟，乘搭電動垂直起降（eVTOL）航空器前往珠海，將由過去單程的2.5至3小時地面車程，縮短至僅20分鐘。



峰飛電動垂直起降航空器「盛世龍」在蛇口郵輪母港起飛。（深圳特區報）

據《深圳特區報》報道，周二（27日）下午5時，在深圳蛇口郵輪母港，峰飛「盛世龍」eVTOL航空器於起降平台垂直起飛，上升到100米高度，飛行模式轉換為固定翼飛行，按照既定航線向珠海方向高速駛去，大約20分鐘後，航空器在珠海九洲港着陸，成功完成飛行。

被稱為「空中的士」的eVTOL航空器，是新一代的低空飛行航空器，無需傳統機場和跑道，可像直升機一樣垂直起飛，在空中轉換成固定翼飛行模式，如傳統大飛機一樣高速巡航。

相較於直升機，eVTOL航空器是純電動力，安全環保，安靜舒適，通過手機平台一鍵預約即可乘坐，適合城市內和都市圈城際間點對點出行。

此外，首飛也是全球首條跨海跨城eVTOL航空器航線的公開首次演示飛行，跨越珠江入海海灣，連接粵港澳大灣區兩座核心重要城市，往返飛行超100公里。專家預測，未來，eVTOL航空器科技將為大灣區帶來更加舒適、高效、價格親民的低空出行方式，以及巨大的低空經濟發展效應。

「盛世龍」eVTOL航空器為峰飛航空自主研發，最大起飛重量為2000公斤，最大載荷400公斤，最大航程250公里，最多可搭載5人，核心模組已實現100%國產化。去年，「盛世龍」創造了2噸級eVTOL航空器單次充電飛行250.3公里的全球航程紀錄，並實現了全球首次噸級以上eVTOL航空器多架機、多機組、同空域、全轉換的全尺寸驗證機3機編隊飛行任務。

目前，深圳東部通航已與峰飛航空達成採購100架「盛世龍」航空器戰略合作。下一步，東部通航將使用峰飛「盛世龍」進行常態化跨城跨灣運營。