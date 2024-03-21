空中的士淘寶開賣　直播間降至199萬　市民打「飛的」有望成真？

3月18日，全球首個獲得適航認證的國產自主研發的「空中的士」在淘寶上架，標價239萬元（人民幣，下同）；3月20日更在某直播間亮相，價格直降40萬元。



「空中的士」億航EH216-S無人駕駛載人航空器是由美股上市公司億航智能發布。3月20日晚，它亮相「交個朋友」直播間，價格降至199萬元。

目前，該款「空中的士」共有兩個購買鏈接，一個是直接付款199萬元，另一個則是支付3.99萬元的專屬預定金。截至3月20日晚上10時，「交個朋友」直播間透露，EH216-S已意向賣出11架次。在億航智能企業的淘寶店上，億航EH216-S的銷量顯示依舊為0。

據介紹，億航EH216-S是全球首個獲得型號認證的無人駕駛載人電動垂直起降航空器，可搭載兩人，長6.05米，寬5.73米，高1.93米，由16個螺旋槳組成，能夠垂直起降，主要在低空空域飛行。單次飛行的最長里程為空中直線30公里，最大飛行速度可達130公里/小時。

2023年12月21日，億航EH216-S獲得由中國民用航空局頒發的標準適航證，成為全球首個獲得適航證的無人駕駛載人電動垂直起降（eVTOL）航空器。同年12月28日，首批完成適航認證的EH216-S無人駕駛載人航空器分別在廣州、合肥完成商業首飛演示。

據億航介紹，空中的士無需駕駛員，航空器根據提前設置好的航線飛行，實現空中點對點飛行，避免道路擁堵，提升出行效率，並有效避免由於人為操作失誤造成的安全事故。

不過，在實際運行過程中，空中的士「起降點及航線由億航智能與當地民航主管部門共同制定，以確保通訊可靠，並且航線不會與其它飛行航線衝突，以及航線中沒有固定障礙物阻擋」。這意味著，即使用戶購買空中的士，也無法實現想走就走、想飛哪就飛哪的願望。