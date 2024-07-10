內媒關注港人爆買深圳：香港沒什麼服務　服務員大多數時間臭著臉

香港人「爆買」深圳的現象獲內媒關注。內媒《九派新聞》7日報道指，現時有不少人過著「香港賺錢深圳花」的生活，更有港人直言深圳比香港物價低、商品質素好、種類多，也更加宜居，「有時候，真想搬到深圳去住」。



報道又引述有受訪者批評「香港沒什麼服務」，更指香港服務人員大多數時間是「臭」著一張臉。



該報道採訪了多名在香港生活的人士。在香港上班，月薪3萬的林琳（化名）說，周五晚上下班後，她都會坐幾十分鐘的地鐵過關前往深圳放鬆。「有時候玩的晚了，還會在深圳酒店住兩個晚上，周末吃早茶、逛街，周日再回香港。」

林琳說，深圳一瓶酒需要兩百元（人民幣，下同），而在香港，一瓶酒卻要上千元，「相當於我在深圳能喝五瓶，在香港卻只能喝一瓶。」

福田的皇庭廣場人流暢旺，時常出現許多港人的身影。（黃浩謙攝）

受訪者：香港服務員大多數時間是「臭」著一張臉

除了價格便宜之外，最吸引港人的還是深圳的服務態度。林琳舉了個例子，在深圳做按摩時，按摩結束後，工作人員還貼心說可以多留一會兒，需要食物隨時可以端上來。但如果她在香港做按摩，按摩後服務人員就會立刻敲幾次門說「時間到了」，然後催促她們趕緊離開。林琳更說，香港服務人員大多數時間是「臭」著一張臉，專注於自己手上的事情。

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「香港沒什麼服務」

在香港理工大學讀研究生課程的楊梅（化名）也認可「香港沒什麼服務」的觀點，她表示香港服務業的從業者，會將自己的工作範圍盡可能地壓縮。「他們也不會給港人服務。」在她看來，香港服務人員是覺得自己和顧客在做交易，服務態度並不在他們的考核體系內。

今年66歲的伯伯劉慶于（化名）稱，「深圳市場挺注重健康和安全的，處處都很整潔乾淨」。他喜歡拉著小推車跑去深圳買菜，一買就是一個星期的量，每次買菜都會將小推車塞得滿滿。為了方便攜帶回港，真空包裝的牛肉丸、豬肉丸等是他的必買之物，蔬菜、水果也會購買。

港人王全（化名）買的鹽焗雞。（《九派新聞》）

「有時候，真想搬到深圳去住」

已經退休的伯伯王全（化名）則稱，他和妻子他每次來深圳，都會帶一個小行李箱、一個雙肩包和一個手提袋，裏面裝滿各種各樣的熟食。「我特別喜歡鹽焗雞，清蒸一下就好了，只要三十幾塊錢，在香港也沒有。」

王全又稱，「哪裏的東西好，大家就往哪裏消費。」他認為深圳比香港物價低、商品質素好、種類多，也更加宜居，「有時候，真想搬到深圳去住。」