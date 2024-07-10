深圳地鐵北延接東莞已獲批　8號線亦迎新進展：尾站直達大鵬溪湧

據《深圳發布》報道，深圳市發改委黨組成員、副主任鄭鐵軍透露，深圳今年計劃開通地鐵28公里，涉及龍崗坪地、南山科技園、寶安北部等片區；深圳6號線支線已修建至深莞邊界，10號線東延、11號線北延深圳段已獲得國家批覆。另外，跨市軌道線路東莞段需納入東莞市城市軌道交通建設規劃履行報批程序。



目前，東莞市已啟動二期建設規劃調整工作，於6月18日在東莞市軌道交通局官網進行環評公示，公示方案包含深圳市6號線支線北延、10號線東延、11號線北延、20號線北延4個項目。



根據《深圳市軌道交通線網規劃（2016—2035）》，規劃10號線東延由平湖雙擁站引出，向東經東莞鳳崗後至龍崗中心城黃閣坑數碼城站，與16號線、21號線換乘。

除深圳東莞地鐵連接外，地鐵8號線第三期亦迎來新進展。目前，深圳山海專線8號線最遠可達小梅沙，未來三期開通後，將直達大鵬新區，地鐵上已可見最後一站設在溪湧站。

據悉，地鐵8號線三期溪湧車輛段，咽喉區首塊梁板已順利澆築，溪湧車輛段主體結構施工亦取得階段性突破。

溪湧車輛基地設置於大鵬新區葵湧街道溪湧社區，此次澆築的首塊梁板在咽喉4區，該塊梁板具有施工難度大、斜梁多、包含圓柱與矩形梁相交節點的特點。為保證首塊梁板優質高效完成澆築，項目團隊科學部署、合理安排，澆築過程中安排專人全程盯控，實時提供技術指導，確保混凝土澆築質量。

地鐵8號線三期工程起於鹽田區8號線二期的小梅沙站，止於大鵬新區溪湧站，全長約3.7km。主要建設內容包括地下軌道、1座地下車站、溪湧車輛段等。正線均為地下線路；共設站1個。

8號線三期線路示意圖。

8號線三期與8號線一期、二期，以及2號線、2號線三期工程線路貫通運營後，將形成貫通深圳東西部南山、福田、羅湖、鹽田和大鵬的軌道交通骨幹線路。