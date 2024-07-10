深圳熱爆連3日地表溫度逾50℃　進入最熱階段伴隨雷雨如處巨大蒸籠

據《讀特新聞》報道，深圳連日來高溫天氣持續，並伴有雷陣雨，猶如身處一個巨大的蒸籠，局部地表溫度甚至連續3日超50℃，醫生建議出行要注意防暑防曬。



深圳溫度。（@深圳天氣）

據深圳氣象局，深圳於7月3日發布全市高溫黃色預警，目前預警信號已持續8天，今日（10日）氣溫最高達36.9℃。

未來幾天深圳將高溫與降雨並存：預計11日多雲伴有（雷）陣雨，氣溫27-33℃；12-13日雲量增多，間中有（雷）陣雨，局部可達暴雨，炎熱天氣略有緩解；展望14-17日多間歇性陣雨，仍有局地暴雨風險，建議繼續做好防暑降溫的相關工作。

深圳未來幾天持續高溫。（@深圳天氣）

9日上午，深圳再次監測到水泥地表溫度超過50℃，從過去三天的統計來看，水泥路表面溫度每天中午時段都超過50℃，但地表溫度與空氣溫度並不相同，有時深圳地表溫度甚至會達70℃。

深圳近日步入最熱時段，加上降雨影響，猶如身處一個巨大的蒸籠，7月中旬後期還可能有颱風生成。

深圳地表溫度超50℃。（深圳天氣）

深圳地表溫度超70℃的時候都有。（影片截圖）

昨日（9日）中午，深圳的紫外線強度已達到4級，南京市職業病防治院副主任醫師張揚建議：「在同等面料下，顏色越深的防曬效果越好。紅色優於黑色，黑色優於橘色。」醫生解釋，深色衣服可大量吸收日光中的紫外線，適合長時間的戶外活動。