東莞熱浪高溫突破36℃　報告今年首宗熱射病　致死率超50%

連月暴雨後，廣東迎來夏至熱浪。其中東莞市最高溫度突破36℃，報告今年第一宗熱射病案。



東莞6月22日天氣，有區域突破36攝氏度。

6月17日，在東莞謝崗鎮一家工廠工作的44歲李女士，突然出現意識不清、滿頭大汗、全身發燙、肌肉痙攣、渾身無力等症狀，所幸被同事及時發現撥打120急救，將她送到謝崗醫院救治。

由於病情危重，6月19日深夜，李女士又被緊急轉送至東莞市人民醫院紅樓院區，最終被確診為熱射病。東莞市人民醫院ICU主任付春來介紹，這是東莞今年夏天確診的首個熱射病患者。

在醫護人員的全力救治下，李女士的病情已逐漸好轉，目前恢覆良好。

據悉，「熱射病」是重症中暑的一種。中暑是高溫環境下機體因熱平衡或水鹽代謝紊亂等引發的一種以中樞神經系統或心血管系統障礙為主要表現的急性疾病。當長時間處於高溫下，人體產熱和散熱失去平衡，導致體溫調節障礙，汗腺功能衰竭，人就會中暑。

中暑由輕到重可分為3大類：先兆中暑、輕症中暑、重症中暑。其中，重症中暑就包括熱痙攣、熱衰竭和熱射病3種類型。熱射病是高溫相關急症中最嚴重的情況，死亡率超過50%，即使痊愈，部份患者也會出現後遺症，如語言障礙、認知障礙或記憶力減退等。

高溫高濕、高強度體力活動，都是導致熱射病最主要的危險因素。熱射病主要症狀包括體溫升高，患者核心體溫多在40℃以上；皮膚紅熱且幹燥無汗。

此外，中樞神經系統功能障礙也是熱射病的主要特征，如譫妄、嗜睡、昏迷等；還可出現其他神經系統異常表現，包括行為怪異、幻覺、角弓反張等。還會出現頭痛、惡心、呼吸急促、心率加快、肌肉痙攣或無力。

身邊若出現熱射病患者，需迅速給患者降溫。如吹送涼風、噴涼水，或以涼濕床單包裹全身；患者若肌肉可能發生不自主地抽搐，切記不要喂水；若發生嘔吐，應立即讓其側躺，以確保呼吸道通暢，避免誤吸發生。