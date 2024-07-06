深中通道免費巴士排長龍　港大叔烈日下等足2個鐘：呃人坐付費車

深中通道於6月30日開通，7月5日福田口岸新增直達中山博覽中心的免費巴士，望能便利兩地來往，不少港人也趁假期北上歎中山美食，不過免費巴士一小時一班，一班只得48個座位，讓不少民眾在烈日下從上午8點30分等到10時40分都還未上車，《香港01》記者採訪排隊的港人鄧生，他說「等左咁耐都冇車」，無法忍受的他和友人只能轉去一旁宣稱15分鐘一班，要價28元人民幣的付費巴士。



另外有內地的大叔抱怨，他們等了2個多小時，沒想到免費巴士一小時只得一輛，「根本就是誘惑我們來，等不了只能搭付費巴士」，他更表示自己已經打電話給12345（市民熱線），投訴了兩次，但未加開班次；不過也有民眾認為「免費的才會這樣啊，也要考量企業運營。」

據此前報道，為方便市民和遊客遊玩、購物和品味美食，從7月5日起至7月28日，每周五、六、日，將開通深圳福田口岸至中山博覽中心的免費專線，以及從中山博覽中心、中山客運口岸到市內重點商圈的免費專車。

深圳福田口岸至中山博覽中心線。（微信公眾號＠中山市商務局）

據了解，隨著深中通道開通，多條跨市巴士也都開通，其中在前海灣的跨市公交到中山博覽中心只須18元，因此有排隊民眾憤憤不平地說，早知道就不來搭免費巴士。亦有民眾直接放棄喊，「不去了！」

《香港01》記者觀察不少港人都是趁著週六日想到中山探親人兩日遊，或是美食一日遊，看到免費巴士的人龍，多轉坐28元的付費巴士。

深圳福田口岸至中山博覽中心線免費巴士。(蔡苡柔攝)

不過該輛付費巴士也不如巴士人員承諾的，15分鐘一班，而是等足半個鐘，不斷在巴士站繞圈，企圖接更多的客人，現場就有香港乘客開始抱怨鼓譟。

上車15分鐘後仍未開車 乘客：咁樣等法，等到今晚啊？

港人王先生向工作人員詢問何時開車，獲告知還要等10分鐘後，他當刻表示「咁樣等法，等到今晚啊？」

王先生認為，當局應該在站頭加設告示牌列明班次及開車時間。他表示，自己此行是見客戶，認為巴士的安排不合理。

港人王先生北上去見客戶。(林芷瑩攝)

港人謝小姐平日都會港車北上，行港珠澳大橋上中山，今日原欲乘坐免費專線到中山，也特別想一賭深中通道風采。

港人謝小姐首次走深中通道去中山。(林芷瑩攝)

不料，免費巴士專線搭車現場大排長龍，後來見有收費巴士她便立刻上車，不過她與其他乘客一樣，等待接近30分鐘後才開車，她也當場抱怨，「俾錢都要等？俾錢就係買時間啦！」

兩小時抵達中山博覽中心 司機：走虎門大橋慳50分鐘

記者11時38分付費巴士從福田口岸出發，抵達前海灣約莫20分鐘，抵達深圳寶安機場約30分鐘，週六深圳市十分順暢，惟上橋前的路段到深中隧道裏略為擁堵，經過深中通道全程約莫花費30分鐘，抵達目的地中山博覽中心須2小時15分鐘。

(林芷瑩攝)

付費巴士司機表示自己是臨時被調度過來的，他表示，免費巴士和付費巴士的路線完全一樣，只是免費巴士一小時一班坐滿就要再等下班，付費巴士則更靈活，人滿了就可以出發。

司機表示，目前該路線一定會行經深中通道，即使塞車，因為許多乘客都想順邊觀光見識一下深中通道，但他也坦言其實周末走虎門大橋更快，「今天的話走虎門大橋能慳50分鐘。」