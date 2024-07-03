福田⇋中山免費專線7.5開通　一文睇清班次站點　如何領港人消費劵

連接深圳及中山的深中通道已於6月30日正式通車，為方便市民和遊客遊玩、購物和品味美食，從7月5日起至7月28日，每周五、六、日，將開通深圳福田口岸至中山博覽中心的免費專線，以及從中山博覽中心、中山客運口岸到市內重點商圈的免費專車。



深圳福田口岸至中山博覽中心線

途經站點：深圳福田口岸公交總站、中山博覽中心站（中途在前海免費無縫中轉至中山）

服務時間：

深圳福田口岸-中山博覽中心 0800-1900

中山博覽中心-深圳福田口岸 1000-2100

班次間隔：1小時/班

深圳福田口岸至中山博覽中心線。（微信公眾號＠中山市商務局）

中山博覽中心至城區主要商圈環線

途經站點：博覽中心站、天奕星河COCO City（長江北聯通公交站)、完美金鷹廣場/中山石岐萬象匯（完美金鷹假日廣場公交站）、大信新都匯站、興中廣場（鳳鳴路公交站）、悅來天虹購物中心（中澳濱河灣東公交站）、利和廣場站、博覽中心站

服務時間：博覽中心站（環線始發站發車時間）0900-2030

班次間隔：30分鐘/班

中山博覽中心至城區主要商圈環線。（微信公眾號＠中山市商務局）

中山博覽中心至鎮街主要商圈環線

途經站點：博覽中心站、港口萬民匯（紅星美凱龍公交站）、小欖匯豐城公交站、小欖大信公交站、百匯時代廣場(寶源路站)、簡愛·時光里小欖菊城廣場（洪聯路口站）、華藝廣場•簡愛時光里（橫古路口公交站）、博覽中心站

服務時間：博覽中心站（環線始發站發車時間）0800-1900

班次間隔：60分鐘/班

中山博覽中心至鎮街主要商圈環線。（微信公眾號＠中山市商務局）

中山客運碼頭至博覽中心線

途經站點：中山客運碼頭、簡愛時光里太陽城購物中心（港義路公交站）、天奕星河COCO City（中山六路西公交站）、博覽中心站

服務時間：

中山客運碼頭-博覽中心 0950-1750

博覽中心-中山客運碼頭 1035-1835

班次間隔：2小時/班

中山客運碼頭至博覽中心線。（微信公眾號＠中山市商務局）

港澳居民專屬消費券

此外，即日起至2024年7月28日，港澳居民更可在攜程旅行App上領取中山消費券，1張折扣券（6折）每單最高立減500元，僅限實時定位港澳的用戶可領取。具體領取及使用規則，可在攜程旅行App相關活動頁面查看。

領取方式

方法一 ：掃描圖片上的二維碼，即可領取消費券享受補貼優惠。（微信公眾號＠中山市商務局）

方法二：打開攜程旅行App，首頁搜索框輸入「中山消費券」，進入活動專題頁面根據提示領取。（微信公眾號＠中山市商務局）

方法三：打開攜程旅行App，搜索「文旅消費券」進入星球號旗艦店，進入中山促消費活動相關頁面。（微信公眾號＠中山市商務局）