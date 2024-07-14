深圳連續3日地表破50℃　多人酷暑行山Call急救　醫生艱難登山救人

深圳連日高溫，部份地區連續3日地表溫度超50℃。據「深圳急救」通報，7月3日至今，深圳急救120僅為事發地在梧桐山的病患，就調派救護車13次。



通報稱，7月4日下午，一名54歲的男子在梧桐山老虎澗往下走2000米處，不慎跌倒致左側胸部疼痛需要急救。120急救人員氣喘吁吁趕到事發地，發現患者神志清楚，生命體征平穩，胸部外傷後疼痛，局部未見明顯傷痕，予肋骨固定帶固定後，將其轉移下山。

7月9日下午2時，梧桐山雲深處服務站附近，熱心路人發現一名14歲的男孩躺在山路上，呼吸急促，呼之不應，立即撥打120求助。醫生檢查後，初步診斷為熱射病（即重癥中暑）。入院時，該男孩一度出現惡性心律失常及短暫心跳驟停，經院內醫護人員及時心肺覆蘇並積極對癥治療，目前生命體征基本穩定，但仍在ICU進行治療。

7月12日下午3時左右，梧桐山碧桐道3500米處，一名17歲的男孩需要急救。120急救救護車到山腳下後，急救醫生攜急救藥品和急救設備，踏著看不到盡頭的台階，渾身汗透，開始又一場高山上的急救。

「深圳急救」提醒，夏季天氣炎熱，登山屬於高體能消耗運動，大家一定要量力而行，出發前做足準備。