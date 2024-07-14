深圳租客讓朋友暫住幾天未報備累房東被罰　網民：本世紀的新聞麼

近日，有網友發帖表示朋友到深圳暫住幾天，因未報備被罰款500元（人民幣，下同），引發關注。據內媒《南方都市報》報道，被處罰的人員為涉事業主，深圳確有申報新增住戶登記規定。



事發地為深圳龍華區。（龍華政府在線）

深圳網友發帖。（網絡圖片）

7月10日，深圳一網友在社交平台發帖稱，朋友來深圳找工作在自己家裏暫住幾天，忘記跟業主報備，被罰款了500元。

不少網民對此表示驚訝，「這是本世紀的新聞麼」「暫住證都取消多年了，而且竟然發生在深圳」，也有網民表示理解，指「至少防止藏匿犯罪分子」。

據《南方都市報》報道，發帖的租戶居住於深圳市龍華區，網帖中提及的罰款實則由業主承擔，因其未及時盡到向社區網格管理員申報居住人口信息義務。據政府公開信息，「網格」是指在城鄉社區之內劃分的基層服務管理單元。

深圳房東發出的登記提示信息。（網絡圖片）

深圳房東發出的登記提示信息。（網絡圖片）

業主表示，社區警務室及網格工作人員7月7日晚間上門對轄區居住人員信息巡查時發現，其出租的一間房屋內有其他人居住，且未進行登記。業主稱在出租屋內暫住的是租客的朋友，入住後自己並沒有及時向網格報備。

據《深圳經濟特區居住證條例》規定，申報義務人未申報或者虛假申報非深戶籍人員提供的居住登記信息的，按照未申報或者虛假申報居住登記信息人數每人500元標準處以罰款。

深圳住宅區張貼的居住登記辦理須知。（網絡圖片）

深圳龍華。（龍華政府在線）

深圳市人大代表閔齊雙表示，深圳這麼安全，離不開相應的社會治理和網格管理。落實外來人口信息登記，不僅僅是社會治安管理的需要，同時更重要的是為他們提供相應的服務，更好地保障他們的相關權益。