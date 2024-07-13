深圳「UFO」成功首飛　搭飛碟返工不是夢？

深圳正大力發展低空經濟。周四（11日），不少鹽田居民在大梅沙地鐵站附近發現一架「UFO」從頭頂一閃而過，並感歎「這也太科幻了吧！」事實上，這是一款飛碟型載人飛行器，目前已取得全球發明專利，後續可為低空旅遊、城市物流等提供創新解決方案。



飛碟型載人飛行器近日在深圳鹽田首飛。（央視新聞）

飛碟型載人飛行器近日在深圳鹽田首飛。（央視新聞）

據央視新聞報道，上述「UFO」造型的載人飛行器，日前在深圳鹽田進行首飛。據介紹，這是專門應用於旅遊場景的低空飛行產品，飛行高度在10到30米之間，還可以在水面上飛行，如果發生迫降，也能安全地浮在水面上，具有自動避障的功能。

目前，這款飛碟型載人飛行器，主要應用於觀光旅遊與廣告表演，已取得全球發明專利。其不僅具備高效的空中交通能力，後續還可為低空旅遊、城市物流等提供創新解決方案。

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深圳北站近日開通「飛的」。（深圳發布）

據早前報道，一架載有10名旅客的東部通航AW139型直升機，早前在深圳北站接駁機場騰空而起，這亦是國內首個「低空+軌道」空鐵聯運項目，由深鐵集團和東部通航聯合推出。

作為全球競逐的戰略性新興產業，低空經濟今年首次被寫入深圳政府工作報告，亦正加快融入各行各業。未來，空中通勤、商務出行空中擺渡、跨境飛行都將逐步實現。