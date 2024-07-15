京港澳高速改擴建　深圳至東莞設雙向6至12車道　沿線共14處互通

據深圳官方通報，中國最繁忙的高速公路之一京港澳高速公路的改擴建，將迎來新的進展。深圳福田皇崗至東莞長安段將配置雙向6至12車道，規劃14處互通節點；全長約47.074公里，設計速度100公里/小時。



日前，深圳市規劃和自然資源局公示了京港澳高速公路東莞長安至深圳皇崗段的改擴建項目選址、規劃設計條件及基本生態控制線占用方案。

此次改擴建的東莞長安至深圳皇崗段是京港澳高速（G4）和沈海高速（G15）的重要組成部份。途經寶安區、南山區和福田區，北起深莞邊界東寶河大橋、南至皇崗收費站，全長約47.074公里，道路等級為高速公路，設計速度100公里/小時。

國內最繁忙的高速公路之一京港澳高速公路東莞長安段

據悉，此次改擴建工程總用地規模534.89公頃，不僅著眼於道路拓寬，更在提升通行效率上下功夫。根據不同路段交通流量，靈活採用雙向6至12車道配置，最大寬度達68米。

其中，東寶河大橋至虎背山隧道以北段、鶴洲互通至南頭互通以北段為雙向10車道，虎背山隧道至鶴洲互通段為雙向12車道，南頭互通至北環互通段為雙向8車道，北環互通以南段維持雙向6車道不變。

此外，項目沿線佈局14處互通節點，包括東莞長安至深圳皇崗段沿線設置的13處互通節點，和預留1處互通節點。

保留現狀的2處互通，為深雲互通和福田互通；改擴建的8處互通，為松崗南樞紐互通、新橋互通、沙井互通、福永互通、鶴洲樞紐互通、寶安互通、同樂互通、南頭互通；新增的3處互通，為松福大道互通、沙河東互通、北環大道互通；預留的1處互通為福洲大道互通。

項目沿線佈局14處互通節點。

同時，與其他相交的規劃道路，項目將做好工程銜接與規劃預留，為大灣區未來發展留出空間。且該項目有約122.40公頃工程用地位於基本生態控制線內，根據《深圳市基本生態控制線管理規定》，為「重大道路交通設施」，符合準入類型。

京港澳高速公路是國內最繁忙的高速公路之一，作為連接廣州、東莞、深圳、香港的重要通道，是廣東省「十二縱八橫兩環十六射」高速公路主骨架中「第七縱」的重要一段，也被稱為粵港澳大灣區內的「黃金走廊」。

該工程的改擴建，對進一步完善廣深莞三市交通樞紐互聯互通，提升區域路網通行效率和快捷可達，以及有力支撐粵港澳大灣區建設世界級交通樞紐，具有重大意義。